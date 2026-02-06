Quân đội Ukraine cho biết đã tiến hành loạt cuộc tập kích bằng vũ khí nội địa, trong đó có tên lửa Flamingo, vào thao trường Kapustin Yar ở Nga.

"Trong tháng 1/2026, lực lượng Ukraine đã tiến hành loạt cuộc tập kích thành công nhằm vào các công trình dạng nhà chứa, nơi diễn ra hoạt động chuẩn bị trước khi phóng tên lửa đạn đạo tầm trung và xuyên lục địa, tại thao trường Kapustin Yar ở tỉnh Astrakhan thuộc Nga", Bộ tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết hôm 5/2.

Cơ quan này tuyên bố những cuộc tấn công được tiến hành bằng vũ khí tầm xa do Ukraine tự sản xuất, trong đó có tên lửa hành trình Flamingo.

Ukraine tuyên bố phóng tên lửa Flamingo tập kích 'bãi phóng Oreshnik' Loạt vụ phóng tên lửa Flamingo trong video đăng ngày 5/2. Video: X/DenShtilierman

"Theo thông tin hiện có, một số tòa nhà tại thao trường đã chịu hư hại với mức độ khác nhau. Một trong các nhà chứa bị hư hỏng nghiêm trọng và một phần nhân sự tại cơ sở đã được sơ tán", Bộ tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết, nhưng không đưa ra bằng chứng.

Denys Shtilierman, người đồng sở hữu công ty sản xuất tên lửa Flamingo là Fire Point, cùng ngày đăng video 4 quả đạn được phóng lên bầu trời, nhưng không rõ thời gian và địa điểm. "Một vài quả trong số đó nhắm vào thao trường Kapustin Yar", ông cho hay.

Ảnh vệ tinh do trang tin quân sự Ukraine Defense Express công bố cho thấy một cơ sở nồi hơi, có nhiệm vụ cung cấp nhiệt và nước nóng, tại khu số 105 ở Kapustin Yar đã bị tập kích, song mức độ hư hại được đánh giá là "quá nhỏ so với sức công phá của tên lửa Flamingo".

Trong một ảnh vệ tinh khác, khu số 28 tại thao trường Nga cũng trở thành mục tiêu. "Sự xuất hiện của thứ có vẻ giống như miệng hố cho thấy nơi này bị trúng một đầu đạn hạng nặng, khớp với thông số kỹ thuật của tên lửa Flamingo", Defense Express nhận định.

Tuy nhiên, tài khoản CyberBoroshno chuyên phân tích dữ liệu tình báo nguồn mở trên X, cho rằng cả khu số 28 và 105 ở thao trường Kapustin Yar đều không bị tên lửa Flamingo đánh trúng. "Chỉ có dấu vết hư hại do máy bay không người lái (UAV) gây ra", tài khoản này cho hay.

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin.

Vết hư hại tại khu 105 (trái) và khu 28 trong ảnh vệ tinh. Ảnh: Defense Express

Thao trường Kapustin Yar nằm tại tỉnh Astrakhan, miền nam Nga, là cơ sở chuyên tiến hành các đợt thử nghiệm và diễn tập bắn đạn thật với tên lửa. Thao trường cũng được cho là địa điểm mà Nga sử dụng để khai hỏa tên lửa đạn đạo mang đầu đạn siêu vượt âm Oreshnik nhằm vào lãnh thổ Ukraine.

Tên lửa hành trình Flamingo được quảng bá là có đầu đạn nặng 1.150 kg và tầm bắn 3.000 km, xa hơn mọi loại vũ khí phương Tây viện trợ cho Ukraine.

Bộ tổng tham mưu quân đội Ukraine từng một số lần tuyên bố tập kích lãnh thổ Nga bằng loại vũ khí này. Nhà sản xuất Fire Point đã nhận được tài trợ lớn từ châu Âu và đang cố gắng khởi động dây chuyền sản xuất nhiên liệu tên lửa tại một nhà máy ở Đan Mạch.

Dù vậy, bằng chứng về các cuộc tập kích thành công bằng tên lửa Flamingo hiện tương đối hiếm, khiến công ty Fire Point bị nghi ngờ.

Thorkill, tài khoản mạng xã hội X chuyên theo dõi chiến sự, hồi tháng trước lưu ý rằng quân đội Ukraine chỉ 4 lần triển khai tên lửa Flamingo để tập kích mục tiêu ở Nga kể từ khi loại vũ khí này ra mắt tháng 5/2025. "Không có tên lửa Flamingo nào tham chiến trong vòng 3 tháng qua. Dự án này giống như một trò lừa bịp để phục vụ tiếp thị", Thorkill nhận định.

Phạm Giang (Theo Reuters, Ukrainska Pravda, Defense Express)