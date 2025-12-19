Ukraine tuyên bố phá hủy tiêm kích MiG-31 Nga ở Crimea

An ninh Ukraine thông báo đã phá hủy một tiêm kích MiG-31, tổ hợp Pantsir-S2 và ba đài radar của Nga trong đòn tập kích bán đảo Crimea.

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) ngày 18/12 thông báo đơn vị đặc nhiệm Alpha đã tổ chức thành công cuộc tập kích bằng thiết bị bay không người lái (drone) trong đêm, gây thiệt hại cho tiêm kích MiG-31, tổ hợp pháo - tên lửa phòng không Pantsir-S2, radar 92N6 thuộc hệ thống phòng không S-400 và hai radar tầm xa Nebo-SVU tại căn cứ không quân Belbek ở bán đảo Crimea.

SBU không công bố video mà chỉ cung cấp ảnh chụp màn hình trích xuất từ cảm biến của drone, do đó chưa thể xác định liệu chúng có đánh trúng mục tiêu hay không và thiệt hại thực tế như thế nào.

Tiêm kích MiG-31 tại căn cứ Belbek trong ảnh được Ukraine công bố ngày 18/12. Ảnh: SBU

Biên tập viên Thomas Newdick của chuyên trang quân sự Mỹ War Zone nhận định lực lượng Ukraine đã sử dụng drone phóng từ xuồng không người lái.

Theo SBU, tiêm kích Nga mang đầy đủ vũ khí khi bị tấn công, song ảnh chụp không thể hiện điều này. Phi cơ trong ảnh không lắp khí tài nào ở giá treo dưới cánh, trong khi chóp mũi tên lửa cũng không xuất hiện ở dưới bụng máy bay.

"Chiếc MiG-31 có vẻ thật hơn mô hình được chế tạo riêng, không loại trừ khả năng đây là máy bay đã bị loại biên và được dùng làm mồi nhử drone", Newdick nhận xét.

Căn cứ không quân Belbek nằm ở phía bắc thành phố Sevastopol. Máy bay quân sự và các tổ hợp phòng không được Nga triển khai ở đây để làm nhiệm vụ bảo vệ căn cứ hải quân tại Sevastopol, cũng như bao phủ khu vực rộng lớn ở Biển Đen và miền nam Ukraine.

Cơ sở này từng nhiều lần bị Ukraine tập kích bằng drone, cũng như tên lửa đạn đạo chiến thuật ATACMS mang đầu đạn chùm. Dữ liệu tình báo nguồn mở cho thấy Nga gần đây đã xây dựng hàng loạt hầm trú ẩn cùng các công trình bổ sung để bảo vệ khí tài ở căn cứ Belbek khỏi các đòn tập kích của Ukraine.

Tổ hợp được cho là Pantsir-S2 trong ảnh do Ukraine công bố ngày 18/12. Ảnh: SBU

Tiêm kích MiG-31 được Liên Xô phát triển vào những năm 1970 dựa trên cơ sở chiến đấu cơ MiG-25 và đưa vào biên chế năm 1981, có nhiệm vụ đánh chặn và tiêu diệt nhiều mục tiêu trên không từ khoảng cách xa.

MiG-31 là tiêm kích đầu tiên trên thế giới được trang bị radar mảng pha quét điện tử thụ động (PESA) có khả năng theo dõi đồng thời 24 mục tiêu và tấn công 6 mục tiêu cùng lúc. Phi cơ có khả năng đạt tốc độ 3.000 km/h, tầm bay lên tới 5.400 km.

Tổng cộng hơn 500 chiếc đã được xuất xưởng, biên chế cho không quân Nga và Kazakhstan sau khi Liên Xô tan rã. Tính đến đầu năm 2024, quân đội Nga duy trì đội bay gồm khoảng 120-150 chiếc MiG-31, cùng tối đa 150 chiếc trong trạng thái niêm cất.

Biến thể MiG-31K được Nga chỉnh sửa để mang tên lửa siêu vượt âm Kinzhal có tầm bắn 2.000 km và tốc độ tối đa hơn 12.000 km/h.

Vị trí căn cứ không quân Belbek tại bán đảo Crimea. Đồ họa: RYV

Nguyễn Tiến (Theo War Zone, AFP, AP)