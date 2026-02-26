Ukraine tuyên bố hạ toàn bộ tên lửa siêu vượt âm, hành trình Nga

Ukraine thông báo bắn hạ 2 tên lửa Zircon và 26 quả Kh-101, Kh-69 do Nga khai hỏa trong đêm, song để lọt ít nhất 5 tên lửa đạn đạo.

Bộ tư lệnh không quân Ukraine hôm nay cho biết Nga đã tập kích lãnh thổ nước này bằng hai tên lửa diệt hạm siêu vượt âm Zircon, 11 tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M và phòng không S-400 hoán cải, 24 tên lửa hành trình tầm xa Kh-101 và 2 tên lửa hành trình chiến thuật Kh-69, cùng 420 máy bay không người lái (UAV) các loại.

"Các đơn vị phòng không đã đánh chặn hai tên lửa Zircon, 4 tên lửa Iskander-M và S-400, toàn bộ tên lửa Kh-101 và Kh-69, cùng 374 UAV. 5 tên lửa đạn đạo và 46 UAV đã đánh trúng 32 địa điểm, mảnh vỡ rơi xuống 15 khu vực. Thông tin về một số tên lửa còn lại đang được làm rõ", cơ quan này cho hay.

Ukraine tuyên bố chặn toàn bộ tên lửa siêu vượt âm, hành trình Nga Các vụ nổ tại thủ đô Kiev của Ukraine rạng sáng 26/2. Video: Reuters

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết mục tiêu của cuộc tập kích là "hạ tầng quan trọng và các tòa nhà dân sự", trong đó có cơ sở hạ tầng khí đốt tại tỉnh Poltava, cùng các trạm biến áp ở tỉnh Kiev và Dnipropetrovsk. Theo ông, đòn đánh đã gây ra "sự tàn phá" tại 8 tỉnh với nhiều nhà riêng và chung cư bị hư hại, đồng thời làm hàng chục người bị thương.

"Hầu hết vũ khí đối phương đều bị đánh chặn, nhờ các đối tác đã nhanh chóng chuyển giao một phần số tên lửa phòng không được cam kết tại hội nghị Ramstein. Đáng tiếc là vẫn có những nơi bị trúng đòn", Tổng thống Zelensky cho hay.

AMK Mapping, tài khoản X chuyên theo dõi dữ liệu tình báo nguồn mở về chiến sự, nhận định Nga trên thực tế đã phóng tổng cộng 4 tên lửa Zircon, trong đó 3 quả cùng 8 tên lửa hành trình nhằm vào trạm biến áp ở tỉnh Kiev. Quả Zircon còn lại tập kích "mục tiêu chưa xác định" tại tỉnh này.

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin.

Đường bay của tên lửa, UAV Nga trong cuộc tập kích đêm 25, sáng 26/2. Ảnh: X/andrii_sybiha

Nga và Ukraine thường xuyên tập kích lãnh thổ của nhau bằng tên lửa hoặc UAV kể từ đầu xung đột. Moskva gần đây tăng cường tấn công hạ tầng năng lượng và công nghiệp quốc phòng của đối phương, trong đó nhiều lần nhắm mục tiêu thành phố Kiev.

Cuộc tập kích mới nhất diễn ra vài giờ trước khi phái đoàn Ukraine gặp các đặc phái viên Mỹ tại Geneva. Đây là một phần trong nỗ lực mới nhằm khôi phục tiến trình đàm phán đang bị đình trệ, trước thềm cuộc đối thoại ba bên với Nga dự kiến diễn ra vào đầu tháng 3.

Phạm Giang (Theo AFP, Ukrainska Pravda)