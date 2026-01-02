Ukraine tuyên bố giúp một chỉ huy giả chết để lừa tiền thưởng của Nga

Tình báo Ukraine nói đã dàn dựng cái chết giả của chỉ huy mà Nga muốn ám sát, giúp người này thoát hiểm và lừa tiền thưởng của Moskva.

Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (GUR) ngày 1/1 cho biết tình báo Nga đã ra lệnh ám sát Denis Kapustin, lãnh đạo Quân đoàn Tình nguyện Nga (RVC), và treo thưởng 500.000 USD cho người thực hiện thành công nhiệm vụ này. RVC là nhóm dân quân gồm những người Nga phản đối Điện Kremlin và ủng hộ Ukraine, trực thuộc Quân đoàn Quốc tế do GUR quản lý.

GUR tuyên bố đã tiến hành chiến dịch đặc biệt kéo dài hơn một tháng nhằm đánh lừa tình báo Nga rằng Kapustin đã chết, qua đó cứu mạng người này. Những người liên quan kế hoạch ám sát cũng đã được xác định.

Kapustin (trái), Budanov (dưới) và chỉ huy đơn vị Tymur trong video GUR đăng ngày 1/1. Ảnh chụp màn hình

Video đăng kèm cho thấy Kapustin trao đổi với Kyrylo Budanov, lãnh đạo GUR, và chỉ huy lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ Tymur thuộc GUR.

"Chúng tôi đã thu được số tiền do tình báo Nga phân bổ để thực hiện tội ác trên. Chỉ huy RVC đang ở trên lãnh thổ Ukraine và tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ được giao", người đứng đầu đơn vị Tymur nói trong video.

Ông Budanov chúc mừng Kapustin vì đã "hồi sinh", còn Kapustin cho biết "sẵn sàng di chuyển đến khu vực tác chiến và tiếp tục chỉ huy đơn vị RVC".

Theo GUR, số tiền thu được từ tình báo Nga sẽ được sử dụng để giúp Ukraine tăng cường năng lực về thiết bị bay không người lái (drone).

Cơ quan này ngày 2/1 công bố chi tiết về chiến dịch đánh lừa tình báo Nga, cho biết đã dàn dựng video quay cảnh drone lao vào xe buýt mini chở Kapustin, cũng như hình ảnh chiếc xe bốc cháy để làm bằng chứng về hậu quả của vụ tập kích.

Ukraine tuyên bố khiến một chỉ huy giả chết để lừa tiền thưởng của Nga Hình ảnh mà GUR nói đã được dùng để đánh lừa tình báo Nga trong video đăng ngày 2/1. Video: GUR

"Những kẻ chủ mưu của tội ác này bên trong lực lượng tình báo Nga đã tin vào các video được cung cấp và trả cho sĩ quan tình báo Ukraine tiền thực hiện 'hợp đồng' là 500.000 USD", GUR cho hay.

Trước đó, RVC hôm 27/12/2025 thông báo Kapustin đã thiệt mạng khi làm nhiệm vụ chiến đấu tại tỉnh Zaporizhzhia do bị drone góc nhìn thứ nhất tấn công. Lực lượng này ngày 1/1 dẫn lại thông báo từ GUR về việc Kapustin vẫn còn sống.

Giới chức Nga chưa bình luận về thông tin.

RVC đã hai lần tiến hành chiến dịch xâm nhập xuyên biên giới vào tỉnh Belgorod và Kursk của Nga, lần lượt vào năm 2023 và 2024, cùng với hai nhóm dân quân thân Ukraine khác là Quân đoàn Tự do Nga và Tiểu đoàn Siberia.

Phạm Giang (Theo Kyiv Post, Ukrainska Pravda)