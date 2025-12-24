Đơn vị Ukraine tuyên bố sử dụng drone mặt đất gắn súng máy để giữ vững vị trí trên tiền tuyến trong hơn một tháng mà không cần bộ binh.

"Trong một tháng rưỡi, thiết bị không người lái (drone) mặt đất của Lữ đoàn Xung kích số 3 đã giữ vững vị trí thay cho bộ binh. ", Quân đoàn Lục quân số 3 Ukraine cho biết hôm 22/12, thêm rằng tổ vận hành điều khiển thiết bị từ vị trí an toàn và cách xa tiền tuyến.

Mẫu drone được sử dụng là Droid TW 12,7, được trang bị súng máy M2 cỡ nòng 12,7 mm và do đơn vị NC13 vận hành. Đây là đại đội trực thuộc Lữ đoàn 3, được thành lập hồi tháng 9 và chuyên tác chiến bằng drone mặt đất.

Ukraine tuyên bố dùng drone mặt đất giữ chốt phòng thủ suốt 45 ngày Drone mặt đất Ukraine làm nhiệm vụ giữ vị trí trong video đăng ngày 22/12. Video: Quân đoàn 3 Ukraine

"Trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ, đối phương không thể xâm nhập hoặc chiếm vị trí. Chúng tôi đã giữ vững phòng tuyến mà không có thương vong", đơn vị này nhấn mạnh.

Quân đoàn 3 Ukraine đăng kèm video quay từ thiết bị bay không người lái và camera gắn trên drone mặt đất, cho thấy nó liên tục khai hỏa về phía trước, nhưng không rõ mục tiêu. Đây là một trong số ít lần drone mặt đất được Ukraine sử dụng nhằm thay thế hoặc hỗ trợ binh sĩ giữ vị trí trong thời gian dài, vốn là nhiệm vụ nguy hiểm bậc nhất trên chiến trường.

Droid TW 12,7 là phương tiện bánh xích do công ty công nghệ DevDroid của Ukraine phát triển. Mẫu drone này có tầm hoạt động 24 km, được điều khiển bằng tín hiệu vô tuyến và tích hợp tính năng dẫn đường tự động nhờ công nghệ AI.

Drone mặt đất Ukraine phục kích thiết giáp Nga Drone mặt đất Ukraine phục kích thiết giáp Nga trong video đăng ngày 10/12. Video: Lữ đoàn 5 Ukraine

Droid TW 12,7 từng gây chú ý khi triển khai làm nhiệm vụ phục kích xe cơ giới Nga. Video được công bố cho thấy nó khai hỏa trực diện vào mục tiêu đang di chuyển, trước khi đổi vị trí và nhắm vào đuôi xe. Không rõ kết quả của cuộc phục kích này.

Drone mặt đất ngày càng phổ biến trên chiến trường Ukraine. Chúng được hai bên phát triển để đảm nhận các nhiệm vụ nguy hiểm thay cho binh sĩ, từ rà phá mìn cho đến vận chuyển đồ tiếp tế gần tiền tuyến.

Lực lượng Ukraine và Nga gần đây cũng liên tục thử nghiệm drone mặt đất cho nhiệm vụ chiến đấu. Dù chúng vẫn cần người điều khiển, động thái này đã đánh dấu những bước tiến đầu tiên trong sử dụng drone để thay bộ binh tác chiến trên mặt đất.

Phạm Giang (Theo Business Insider)