Ukraine tuyên bố chặn loạt tên lửa Kinzhal, Iskander của Nga

Không quân Ukraine tuyên bố hạ 6 tên lửa Iskander-M và Kinzhal, cùng hơn 470 UAV các loại trong đòn tập kích quy mô lớn của Nga.

Bộ tư lệnh không quân Ukraine hôm nay cho biết Nga đã tập kích nước này bằng 10 tên lửa đạn đạo Iskander-M và siêu vượt âm Kinzhal, 7 tên lửa hành trình Iskander-K phóng từ mặt đất, 21 tên lửa hành trình Kh-101 và 2 tên lửa diệt hạm siêu thanh Kh-22 phóng từ oanh tạc cơ chiến lược, cùng 519 máy bay không người lái (UAV) các loại.

"Các đơn vị phòng không đã chặn được 6 tên lửa Iskander-M và Kinzhal, 4 quả Iskander-K, 19 tên lửa Kh-101 và 474 phi cơ các loại. Một tên lửa không tiếp cận được mục tiêu và 15 UAV bay lạc. Tổng cộng 10 tên lửa và 25 UAV đã đánh trúng 30 địa điểm, mảnh vỡ rơi xuống 16 vị trí", cơ quan này cho hay.

Hướng bay của tên lửa Nga trong trận tập kích ngày 27/12. Đồ họa: X/AMK Mapping

Thủ tướng Ukraine Yulia Svyrydenko thông báo khoảng 600.000 hộ tiêu dùng tại nước này đã mất điện sau trận tập kích. Giới chức tỉnh Kiev, khu vực bao quanh nhưng không bao gồm thủ đô của Ukraine, nói rằng 320.000 khách hàng đã bị cắt điện.

Công ty điều hành lưới điện quốc gia Ukraine Ukrenergo cho biết hàng loạt cơ sở năng lượng trên khắp đất nước, trong đó có những hạ tầng ở Kiev và khu vực lân cận, đã bị trúng đòn và họ phải tiến hành cắt điện khẩn cấp trên khắp thủ đô.

Bộ Quốc phòng Nga cùng ngày thông báo đã tiến hành chiến dịch tập kích hiệp đồng quy mô lớn bằng nhiều vũ khí tầm xa chính xác cao, trong đó có tên lửa Kinzhal, cùng UAV tự sát nhằm vào Ukraine để trả đũa các vụ tấn công hạ tầng dân sự Nga trước đó.

"Mục tiêu là những nhà máy thuộc tổ hợp công nghiệp quốc phòng và hạ tầng năng lượng mà lực lượng vũ trang Ukraine đang sử dụng. Đòn tập kích đã hoàn thành nhiệm vụ đề ra. Toàn bộ mục tiêu đã bị đánh trúng", Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

AMK Mapping, tài khoản X chuyên theo dõi dữ liệu tình báo nguồn mở về chiến sự Ukraine, cho biết các địa điểm bị trúng đòn ở tỉnh Kiev gồm nhà máy cung cấp điện - nhiệt CHP-4, CHP-5 và CHP-6, nhà máy nhiệt điện Trypillya, trạm biến áp 750 kV và nhà máy thủy điện Kiev.

"Hai tên lửa Kinzhal đã nhắm tới căn cứ không quân Ozerne ở tỉnh Zhytomyr, trong khi hai quả đạn siêu thanh Kh-22/32 tấn công giàn khoan dầu trên Biển Đen", tài khoản này cho hay.

Ozerne là căn cứ của Lữ đoàn Không quân Chiến thuật số 39 Ukraine, lực lượng vận hành tiêm kích Su-27UB và máy bay huấn luyện L-39C. Cơ sở này từng nhiều lần hứng đòn tập kích hiệp đồng của Nga.

Oanh tạc cơ Nga cũng từng phóng tên lửa Kh-22/32 nhằm vào một số giàn khoan dầu do Ukraine kiểm soát ở Biển Đen, do những cơ sở này thường được dùng làm sở chỉ huy tiền phương cho các nhóm đặc vụ tình báo quân đội, trang bị nhiều bệ phóng và thiết bị tiếp liệu cho xuồng tự sát không người lái, cùng các hệ thống tác chiến điện tử và thông tin liên lạc.

Vụ nổ nghi do UAV Nga gây ra khi đâm vào tòa nhà tại Kiev, Ukraine ngày 27/12. Ảnh: Reuters

Đòn tập kích quy mô lớn diễn ra ngay trước khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại bang Florida để thảo luận về những nỗ lực nhằm chấm dứt chiến sự. Cuộc gặp được tổ chức sau khi Mỹ và Ukraine đạt thỏa thuận về dự thảo kế hoạch hòa bình gồm 20 điểm sau vòng đàm phán mới nhất.

Dự thảo do ông Zelensky công bố hôm 23/12 bao quát nhiều vấn đề, từ sắp xếp lãnh thổ hậu xung đột cho đến các cam kết an ninh mà Kiev mong muốn nhận được, cũng như kế hoạch tái thiết Ukraine.

Kiev đã giành được một số nhượng bộ trong đề xuất mới, như đóng băng chiến tuyến và không bị yêu cầu từ bỏ tham vọng gia nhập NATO. Tuy nhiên, lãnh đạo Ukraine thừa nhận vẫn còn những bất đồng với Mỹ về vấn đề lãnh thổ và quản lý nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.

Khi đề cập tới dự thảo 20 điểm do ông Zelensky công bố, Tổng thống Trump tuyên bố "ông ấy sẽ không có gì cho đến khi tôi chấp thuận", nhưng vẫn bày tỏ hy vọng cuộc gặp ngày 28/12 sẽ diễn ra tốt đẹp.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, Reuters, RIA Novosti)