Ukraine tuyên bố chặn loạt tên lửa Iskander-M, Kinzhal của Nga

Ukraine thông báo đánh chặn 430 UAV, cùng một tên lửa siêu vượt âm Kinzhal và cả 3 quả đạn Iskander-M, trong đòn tập kích ban đêm của Nga.

Bộ tư lệnh không quân Ukraine thông báo Nga rạng sáng nay tập kích nước này bằng 464 máy bay không người lái (UAV) tự sát và mồi bẫy, 4 tên lửa siêu vượt âm Kinzhal, 3 tên lửa đạn đạo Iskander-M, 7 tên lửa hành trình Iskander-K phóng từ mặt đất và 8 tên lửa hành trình hải quân Kalibr.

"Các đơn vị phòng không Ukraine đã bắn hạ được 438 UAV, một tên lửa Kinzhal, 3 quả đạn Iskander-M, 10 tên lửa Iskander-K và Kalibr. Tên lửa và 26 UAV đã đánh trúng 26 địa điểm, trong khi mảnh vỡ rơi xuống 12 khu vực", cơ quan này cho hay, nhưng không nêu vị trí cụ thể.

Lính cứu hỏa Ukraine chữa cháy sau cuộc tập kích của Nga nhằm vào Kiev ngày 25/11. Ảnh: DSNS Ukraine

Tymur Tkachenko, lãnh đạo cơ quan quân sự thủ đô Kiev, cho biết 6 người đã chết và ít nhất ba người bị thương ở quận Svyatoshynsky, hai người cũng thiệt mạng khi một chung cư ở quận Dniprovsky trúng đạn.

AMK Mapping, tài khoản X chuyên theo dõi dữ liệu tình báo nguồn mở về chiến sự, cho biết mục tiêu chính của Nga là nhà máy điện và cấp nhiệt CHP-6 ở thủ đô Kiev. Sau cuộc tập kích, giới chức Kiev đã thông báo hạn chế nguồn cung nhiệt để sưởi ấm.

UAV tự sát Geran-2 còn tấn công cảng Chornomorsk và nhà máy nhiệt điện Odessa tại tỉnh cùng tên, cũng như trạm biến áp 110 KV ở tỉnh Dnipropetrovsk.

Bộ Quốc phòng Romania cùng ngày thông báo hai tiêm kích Typhoon của Đức đồn trú tại nước này đã cất cánh để theo dõi một UAV bay từ Ukraine vào Romania rồi trở lại bên kia biên giới. Quân đội Romania sau đó điều động hai tiêm kích F-16 sau khi phát hiện thêm một UAV xâm nhập.

Giới chức Romania không nêu rõ những phi cơ này của nước nào, nhưng hai vụ xâm nhập xảy ra trong khoảng thời gian Nga tập kích Ukraine.

Hướng bay của tên lửa Nga trong trận tập kích ngày 25/11. Đồ họa: X/AMK Mapping

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin.

Quân đội Nga cùng ngày thông báo lực lượng phòng không đã bắn hạ 249 UAV cánh bằng của Ukraine trong đêm. Lãnh đạo vùng Krasnodar Veniamin Kondratyev đánh giá đây là một trong những trận tập kích quy mô lớn và kéo dài nhất mà Ukraine từng thực hiện. Quyền tỉnh trưởng Rostov Yury Sliusar cho biết 3 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công.

Nga và Ukraine gần đây thường xuyên tập kích hạ tầng năng lượng của nhau, đồng thời cáo buộc đối phương tấn công cơ sở dân sự và tuyên bố chỉ nhắm vào mục tiêu quân sự hoặc phục vụ hoạt động quốc phòng của bên kia.

Các cuộc tập kích diễn ra vài ngày sau khi Mỹ chuyển cho Ukraine đề xuất hòa bình và đặt hạn chót để nước này chấp nhận là ngày 27/11. Kế hoạch gồm 28 điểm, trong đó có nhiều yêu cầu mà Nga từng đưa ra, như Ukraine từ bỏ một phần lãnh thổ, chấp nhận giới hạn quy mô quân đội và ngừng theo đuổi mục tiêu gia nhập NATO.

Quan chức Mỹ, Ukraine và châu Âu ngày 23/11 gặp nhau tại Thụy Sĩ, nhằm thảo luận về phiên bản "cập nhật" của kế hoạch và tuyên bố đã có bước tiến đáng kể. Nội dung dự thảo mới chưa được công bố.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, Reuters)