Ukraine tuyên bố bắt đầu sử dụng tên lửa đạn đạo nội địa

Tổng thống Zelensky nói Ukraine bắt đầu triển khai tên lửa đạn đạo Sapsan, loại vũ khí được nước này phát triển từ nhiều năm qua.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 9/12 tuyên bố nước này đang triển khai các vũ khí nội địa như tên lửa hành trình diệt hạm Neptune, tên lửa lai máy bay không người lái (UAV) Palyanytsya và tên lửa hành trình tầm xa Flamingo cho nhiệm vụ chiến đấu.

"Cả dòng Sapsan nữa, thành thật mà nói thì chúng tôi đã bắt đầu sử dụng nó", ông Zelensky cho hay.

Lãnh đạo Ukraine từ chối tiết lộ nước này đã triển khai tổng cộng bao nhiêu quả Sapsan và mục tiêu nhắm tới do không muốn lộ thông tin cho Nga. "Có nhiều trường hợp đối phương tưởng rằng đó là đòn tập kích bằng tên lửa Neptune. Cứ để họ nghĩ vậy đi", ông nói.

Xe phóng tên lửa Grom-2/Sapsan ở Kiev, Ukraine năm 2018. Ảnh: Wikimedia

Sapsan, còn có tên khác là Grom-2, là tổ hợp tên lửa đạn đạo chiến thuật được Ukraine phát triển từ năm 2006. Nó được cho là có đường kính thân 0,9 mét và tầm bắn 500 km. Tên lửa mang đầu đạn 500 kg, với tùy chọn đầu nổ phá mảnh hoặc xuyên phá bê tông.

Năm 2023, bộ trưởng quốc phòng Ukraine khi đó là Oleksii Reznikov cho biết Kiev đang phát triển tên lửa tầm xa với tầm bắn lên tới 1.000 km, có khả năng là ám chỉ dòng Sapsan.

"Bất kể thế nào, khả năng cao là Sapsan là tên lửa đạn đạo tầm ngắn, có tầm bắn không quá 1.000 km theo cách phân loại truyền thống", biên tập viên Thomas Newdick của chuyên trang quân sự War Zone nhận định.

Giới chức Ukraine không bình luận công khai về chương trình phát triển tên lửa Sapsan từ khi xung đột bùng phát, song quân đội Nga từng tuyên bố bắn hạ các quả đạn loại này nhằm vào bán đảo Crimea hồi năm 2023.

Tổng thống Zelensky hồi tháng 8/2024 thông báo Ukraine đã thử nghiệm thành công mẫu tên lửa đạn đạo nội địa đầu tiên, song không đề cập thông tin cụ thể. Một số chuyên gia quân sự phương Tây nhận định đó có thể là dòng Sapsan.

Truyền thông Nga hồi tháng 11/2024 công bố video máy bay không người lái (UAV) chỉ điểm cho tên lửa đạn đạo Iskander-M tập kích hai xe chở đạn kiêm bệ phóng nghi của tổ hợp Sapsan được Ukraine triển khai ở tỉnh Odessa, khiến chúng bốc cháy dữ dội.

Khoảnh khắc tên lửa Nga 'tập kích liên tiếp 3 xe phóng HIMARS' Tên lửa Iskander-M tập kích bệ phóng HIMARS và Sapsan Ukraine hồi tháng 11/2024. Video: BQP Nga

Bộ Quốc phòng Nga hồi tháng 4 thông báo tập kích cơ sở thử nghiệm hệ thống tên lửa Sapsan của Ukraine và tổ hợp phòng không NASAMS bảo vệ địa điểm này.

Bộ tư lệnh không quân Ukraine khi đó không bình luận về tuyên bố trên, nhưng ngầm thừa nhận đã để lọt 3 tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M, hai quả đạn diệt hạm siêu thanh P-800 Oniks, 3 tên lửa diệt radar Kh-31P và 18 UAV tự sát trong đòn tập kích của Nga.

Phạm Giang (Theo War Zone, Ukrinform)