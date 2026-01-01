Ukraine triển khai thêm hai hệ thống Patriot

Quân đội Ukraine tuyên bố đã triển khai thêm hai tổ hợp phòng không Patriot mới nhận từ Đức nhằm đối phó những cuộc tập kích của Nga.

"Thêm hai tổ hợp phòng không Patriot đã được triển khai để bảo vệ các thành phố và cơ sở hạ tầng trọng yếu của Ukraine. Chúng sẽ giúp giảm thiểu thiệt hại từ những cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình và đạn đạo của đối phương", Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết hôm nay.

Cơ quan này cho biết đây là hai tổ hợp mới nhận từ Đức, nằm trong gói viện trợ quân sự được công bố hồi tháng 8/2025. Đức chấp nhận chuyển giao các hệ thống Patriot trong biên chế cho Ukraine sau khi được Mỹ cam kết ưu tiên cung cấp những tổ hợp mới sản xuất.

Bệ phóng Patriot trưng bày tại địa điểm không công bố ở Ukraine tháng 8/2024. Ảnh: AFP

Bộ tư lệnh không quân Ukraine cùng ngày thông báo Nga đã triển khai 205 máy bay không người lái (UAV) tự sát và mồi bẫy trong đòn tập kích nước này vào đêm 31/12/2025 và rạng sáng 1/1.

"Các đơn vị phòng không bắn hạ và gây nhiễu 176 phi cơ đối phương trên vùng trời miền bắc, nam và đông đất nước. 24 UAV đã lao xuống 15 địa điểm", cơ quan này cho hay nhưng không công bố thiệt hại cụ thể.

Patriot là hệ thống vũ khí đắt nhất mà Mỹ và đồng minh viện trợ cho Ukraine. Mỗi tổ hợp có giá gần 1,1 tỷ USD, trong đó tên lửa có chi phí 690 triệu USD và các thành phần khác tốn khoảng 400 triệu USD. Mỗi khẩu đội Patriot hoàn chỉnh gồm một xe chỉ huy, đài radar điều khiển hỏa lực, xe phát điện, đài thông tin liên lạc cùng 6-8 bệ phóng.

Các hệ thống Patriot Ukraine được trang bị tên lửa PAC-3 MSE hiện đại nhất do Mỹ sản xuất, có tầm bắn tối đa 120 km đối với máy bay và 60 km đối với tên lửa đạn đạo. Ukraine nhiều lần ca ngợi hiệu quả của Patriot, nhấn mạnh đây là vũ khí duy nhất đối phó được tên lửa siêu vượt âm Kinzhal và đạn đạo chiến thuật Iskander-M của Nga.

Tuy nhiên, tỷ lệ đánh chặn của Patriot ở Ukraine ngày càng suy giảm do tình trạng cạn kiệt tên lửa, trong khi nhiều khẩu đội cũng bị Nga tập kích và phá hủy. Moskva còn liên tục nâng cấp tên lửa đạn đạo Iskander-M, khiến hệ thống Patriot không đạt hiệu quả như mong muốn của Kiev.

Sau nhiều tháng bị tấn công liên tục, một số tổ hợp Patriot đã bị hư hại hoặc phá hủy hoàn toàn, khiến lưới phòng không Ukraine suy yếu đáng kể. Thống kê hồi tháng 10/2025 cho thấy dường như Ukraine chỉ có 5 hệ thống đủ khả năng chiến đấu, không rõ số lượng radar và bệ phóng cụ thể.

Thanh Tâm (Theo Ukrainska Pravda, RBC - Ukraine, Reuters)