Ukraine triển khai sáng kiến 'cứu đồng đội, nhận điểm mua vũ khí'

Ukraine sắp áp dụng sáng kiến thưởng điểm cho binh sĩ sơ tán đồng đội bị thương, cho phép họ dùng chúng để mua vũ khí trên chợ trực tuyến.

Bộ trưởng Chuyển đổi số Ukraine Mykhailo Fedorov ngày 12/11 cho biết binh sĩ nước này sẽ sớm được mua vũ khí trên khu chợ trực tuyến dạng Amazon, bằng cách nhận điểm thưởng từ sử dụng thiết bị không người lái (drone) mặt đất để sơ tán đồng đội bị thương khỏi chiến trường.

Sáng kiến này sẽ được triển khai trong vòng một tháng tới, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng thống Volodymyr Zelensky.

Vượt lửa đạn, drone Ukraine sơ tán binh sĩ mắc kẹt ở vùng Nga kiểm soát Chiến dịch giải cứu thương binh Ukraine bằng drone mặt đất trong video đăng ngày 4/11. Video: Tiểu đoàn 2 Ukraine

Ukraine trước đó ra mắt Chợ Brave1, chương trình chưa từng có tiền lệ dành cho binh sĩ đạt được thành tích trên chiến trường. Quân nhân Ukraine sẽ được thưởng số điểm "ePoint" nhất định nếu cung cấp bằng chứng hạ được binh sĩ hoặc khí tài đối phương. Họ có thể dùng điểm thưởng để mua drone, thiết bị tác chiến điện tử và các khí tài quân sự trên chợ trực tuyến.

Khu chợ cho phép các đơn vị Ukraine đặt hàng trực tiếp từ nhà sản xuất, không cần thông qua chuỗi cung ứng của chính phủ, giúp đơn giản hóa và đẩy nhanh quy trình mua sắm. Vũ khí có thể được chuyển thẳng đến tiền tuyến chỉ trong vài ngày.

Tổng thống Zelensky tuần trước cho rằng nên bổ sung biện pháp sơ tán đồng đội bằng drone mặt đất để nhận điểm thưởng. "Tôi nghĩ đây là điều công bằng vì cứu mạng người là điều cần ưu tiên", ông nói.

Bộ trưởng Fedorov cho biết phương pháp này sẽ giúp quân nhân Ukraine thu về lượng điểm nhiều gấp 10 lần so với hạ binh sĩ đối phương.

Binh sĩ Ukraine thực hành sơ tán thương binh bằng drone mặt đất trong ảnh đăng hồi tháng 9. Ảnh: United24

Drone mặt đất hiện là công cụ hữu ích với quân đội Ukraine do có thể đảm nhận nhiều vai trò khác nhau trên chiến trường, trong đó có những nhiệm vụ rất nguy hiểm với con người. Thiết bị này có khả năng tải thương, vận chuyển đạn dược ra tiền tuyến, rải mìn, mang vũ khí tập kích vị trí đối phương hay tấn công tăng thiết giáp bằng hình thức tự sát.

"Chúng tôi rất tin tưởng drone mặt đất", ông Fedorov nói, thêm rằng ngày càng có nhiều lữ đoàn Ukraine sử dụng phương tiện này cho nhiệm vụ hậu cần.

Phạm Giang (Theo Business Insider)