Ukraine tốn gần 94 triệu USD tên lửa để đối phó đòn tập kích của Nga

Tổng thống Zelensky nói Ukraine đã khai hỏa lượng tên lửa trị giá gần 94 triệu USD để đối phó đòn tập kích của Nga rạng sáng 20/1.

"Cuộc tấn công của Nga ngày 20/1 gây nhiều thiệt hại cho Ukraine, chỉ riêng chi phí tên lửa phòng không đã là 80 triệu euro (93,8 triệu USD). Chúng tôi đang làm mọi thứ mỗi ngày để đảm bảo Ukraine nhận được tên lửa phù hợp và bảo vệ người dân", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết.

Ông Zelensky không nêu chủng loại tên lửa và mức độ tiêu hao cụ thể, nhưng khẳng định đạn cho các tổ hợp phòng không rất khó kiếm và Ukraine cũng gặp khó khăn trong huy động nguồn tài chính để mua chúng.

Khoảnh khắc tổ hợp Patriot khai hỏa loạt tên lửa chặn Iskander-M Khoảnh khắc tổ hợp Patriot khai hỏa loạt tên lửa chặn Iskander-M trên khu vực Kiev ngày 20/1. Video: X/AMK Mapping

Tổng thống Ukraine tiết lộ nước này đã tiếp nhận một lô tên lửa cho tổ hợp Patriot và NASAMS ngay trước ngày xảy ra trận tập kích, nhấn mạnh điều này đã tạo ra khác biệt đáng kể. "Nếu đợt giao hàng bị chậm chỉ một ngày, hậu quả từ cuộc tấn công sẽ nghiêm trọng hơn nhiều", ông cho hay.

Video trích xuất từ camera an ninh tại tỉnh Kiev cho thấy các trận địa phòng không được cho là Patriot khai hỏa ít nhất 12 quả đạn để đối phó tên lửa Iskander-M Nga nhắm tới nhà máy điện - nhiệt CHP-4 và CHP-5.

Bộ tư lệnh không quân Ukraine trước đó cho biết Nga rạng sáng 20/1 tấn công nước này bằng một tên lửa siêu vượt âm 3M22 Zircon, 18 tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M và phòng không S-300 hoán cải để đánh đất, 15 tên lửa hành trình tầm xa Kh-101 cùng 339 máy bay không người lái (UAV) các loại, với hướng tấn công chính là Kiev.

"Các đơn vị phòng không đã bắn hạ 14 tên lửa Iskander-M và S-300, 13 tên lửa Kh-101 và 315 UAV. 5 tên lửa và 24 UAV còn lại đánh trúng 11 khu vực, mảnh vỡ cũng rơi xuống 12 địa điểm. Chúng tôi đang làm rõ thông tin về hai tên lửa còn lại", cơ quan này cho biết, song không nêu cụ thể về các loại vũ khí để lọt.

Bộ Quốc phòng Nga cùng ngày thông báo tiến hành đợt tập kích hiệp đồng quy mô lớn, sử dụng UAV cùng vũ khí tầm xa chính xác cao phóng từ bệ mặt đất và máy bay, nhằm đáp trả "các vụ tấn công của Ukraine nhằm vào hạ tầng dân sự trên lãnh thổ Nga".

"Mục tiêu của chiến dịch là các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Ukraine, hạ tầng năng lượng và giao thông vận tải phục vụ quân đội Ukraine, kho đạn và xưởng lắp ráp UAV tầm xa. Đợt tập kích đã hoàn thành nhiệm vụ đề ra, tất cả mục tiêu đều trúng đòn", cơ quan này cho hay.

Vụ nổ dường như là tên lửa Nga lao xuống mục tiêu ở Kiev ngày 20/1. Ảnh: Reuters

Các nước phương Tây đã viện trợ cho Ukraine nhiều hệ thống phòng không hiện đại, trong đó uy lực nhất là Patriot, SAMP/T, IRIS-T và NASAMS. Những hệ thống Patriot Ukraine được trang bị tên lửa PAC-3 MSE hiện đại nhất do Mỹ sản xuất, có giá trung bình 4 triệu USD mỗi quả.

Tuy nhiên, lưới phòng không Ukraine nhiều lần rơi vào tình trạng quá tải và cạn kiệt đạn dược, đồng thời hàng loạt tổ hợp bị Nga phá hủy khiến năng lực phòng thủ của Ukraine bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, RBC Ukraine)