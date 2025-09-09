Ukraine tố Nga thả bom xuống đám đông nhận lương hưu, khiến 21 người chết

Giới chức Ukraine nói Nga thả bom xuống làng ở tỉnh Donetsk trong lúc người dân đang nhận lương hưu, khiến 21 người chết và 21 người bị thương.

"Đã xảy ra một cuộc không kích tàn bạo bằng bom nhằm vào khu dân cư Yarova ở tỉnh Donetsk. Đòn đánh trực tiếp nhắm vào dân thường, trong lúc lương hưu đang được phát. Theo thông tin sơ bộ, hơn 20 người đã thiệt mạng", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 9/9 cho biết.

Video do ông Zelensky đăng kèm cho thấy nhiều thi thể nằm la liệt trên mặt đất và một minivan bị cháy gần một sân chơi, đồ dùng cá nhân, giày dép và giấy tờ rải rác khắp nơi.

Vadym Filashkin, lãnh đạo cơ quan quân sự tỉnh Donetsk do Ukraine bổ nhiệm, cho biết cuộc tập kích khiến 21 người thiệt mạng và 21 người bị thương.

Phát ngôn viên của Ukrposhta, cơ quan bưu chính Ukraine, xác nhận cuộc tấn công đã khiến một phương tiện của họ bị hư hại và một nhân viên phải nhập viện. Ukrposhta có nhiệm vụ cung cấp dịch vụ công ở các khu vực tiền tuyến, trong đó có chi trả lương hưu.

Tổng thống Zelensky kêu gọi các đồng minh của Ukraine phản ứng trước cuộc tấn công của Nga.

"Cần phải có phản ứng từ Mỹ, châu Âu và G20. Cần phải có động thái mạnh mẽ để ngăn Nga tiếp tục gây ra chết chóc", lãnh đạo Ukraine nói.

Hiện trường vụ tập kích được cho là do Nga thực hiện vào làng Yarova ở tỉnh Donetsk hôm 9/9. Ảnh: Ukrposhta

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin, song Moskva nhiều lần khẳng định không nhắm vào dân thường mà chỉ tập kích mục tiêu quân sự hoặc liên quan đến quân sự.

Làng Yarova nằm cách tiền tuyến ở tỉnh Donetsk khoảng 8 km và có dân số khoảng 1.900 người trước khi chiến sự bùng phát. Nga hiện chưa kiểm soát hoàn toàn Donetsk dù đã tuyên bố sáp nhập tỉnh này và ba vùng Zaporizhzhia, Kherson, Lugansk vào năm 2022.

Nga đã liên tục đạt bước tiến tại tỉnh Donetsk trong những tháng gần đây, tập trung hỏa lực và điều động thêm lực lượng từ các mặt trận khác tới để dồn sức tấn công. Tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrsky tuần này cho biết Nga có quân số gấp ba lần Ukraine ở một số khu vực, thậm chí lên tới 6 lần ở những địa điểm mà Moskva tập trung lực lượng.

Giới chức Ukraine đã kêu gọi người dân tại tỉnh Donetsk rời khỏi khu vực giao tranh kể từ những ngày đầu của chiến sự, song vẫn không tránh khỏi thương vong. Ước tính hàng chục nghìn người đã thiệt mạng và hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa trong xung đột tại Ukraine, cuộc chiến đẫm máu nhất ở châu Âu kể từ sau Thế chiến II.

Kể từ khi nhậm chức hồi tháng 1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nỗ lực tìm giải pháp chấm dứt chiến sự ở Ukraine, song vẫn chưa đạt được kết quả cụ thể.

Phạm Giang (Theo AFP)