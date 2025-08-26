Ukraine thừa nhận Nga tiến quân vào tỉnh Dnipropetrovsk

Quan chức Ukraine thừa nhận lực lượng Nga đã tiến vào tỉnh Dnipropetrovsk, nơi Moskva tuyên bố đã kiểm soát một số khu dân cư.

"Đúng vậy, họ đã tiến vào tỉnh Dnipropetrovsk, giao tranh vẫn tiếp diễn tới nay", Viktor Tregubov, phát ngôn viên nhóm tác chiến - chiến thuật Dnipro, ngày 26/8 cho biết sau khi được hỏi về thông tin lực lượng Nga tiến quân vào tỉnh miền trung Ukraine.

Đây là lần đầu tiên Ukraine thừa nhận lực lượng Nga đã có mặt tại tỉnh Dnipropetrovsk, sau nhiều tháng bác bỏ thông tin tương tự mà Moskva đưa ra. Bộ Quốc phòng Nga thông báo lực lượng nước này tiến sang Dnipropetrovsk vào ngày 8/6 và kiểm soát khu dân cư đầu tiên tại tỉnh này 24 ngày sau đó.

Quân nhân Nga trên thao trường gần tiền tuyến ngày 20/8. Ảnh: BQP Nga

Hai khu dân cư tại tỉnh Dnipropetrovsk mà Nga mới tuyên bố kiểm soát là Novogeorgievka và Zaporozhskoe. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine bác tuyên bố của Nga về những ngôi làng này.

Tuy nhiên, nhóm theo dõi chiến trường Deep State, có liên hệ với quân đội Ukraine, ngày 26/8 lại xác nhận Nga đã giành được hai khu dân cư nói trên và đang củng cố vị trí, tập hợp lực lượng để tiến xa hơn.

Dnipropetrovsk là tỉnh then chốt nằm ở miền trung Ukraine, giáp với tỉnh Kharkov, Donetsk, Zaporizhzhia và Kherson. Đây cũng là trung tâm khai khoáng và công nghiệp quan trọng của Ukraine. Ước tính có khoảng ba triệu người sống ở tỉnh này trước khi nổ ra xung đột, trong đó một triệu người tập trung tại thành phố thủ phủ Dnipro.

Vị trí tỉnh Dnipropetrovsk. Đồ họa: RYV

Các quân nhân Ukraine lo ngại lực lượng Nga có thể tiến quân tương đối nhanh ở Dnipropetrovsk, do khu vực này phần lớn có địa hình bằng phẳng, ít chướng ngại vật tự nhiên hay làng mạc để lực lượng Ukraine sử dụng làm vị trí phòng thủ.

Dnipropetrovsk không nằm trong những tỉnh mà Nga tuyên bố sáp nhập. Tuy nhiên, việc Moskva mở mũi tiến công tại Dnipropetrovsk sẽ buộc Kiev chuyển thêm quân dự bị tới đây, gây thêm khó khăn cho quân đội Ukraine vốn đã rơi vào tình trạng thiếu thốn lực lượng và phải căng mình trên nhiều mặt trận.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, Reuters)