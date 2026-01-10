Ukraine thu được loạt mảnh vỡ tên lửa siêu vượt âm Oreshnik

An ninh Ukraine công bố ảnh các mảnh vỡ tên lửa Oreshnik mà Nga phóng vào tỉnh Lviv, cho biết sẽ nghiên cứu chuyên sâu về những bộ phận này.

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) ngày 9/1 cho biết đã xác định vị trí mảnh vỡ tên lửa đạn đạo siêu vượt âm Oreshnik của Nga rơi xuống ở tỉnh Lviv và thu thập được nhiều linh kiện then chốt.

Trong những bộ phận được trưng bày có hệ thống ổn định và dẫn đường, được SBU mô tả là "đầu não" của tên lửa, một số phần của hệ thống động lực, điều chỉnh hướng bay, cửa xả thuộc bệ tách tầng cùng nhiều thiết bị khác. "Các mảnh vỡ sẽ được đưa đi kiểm tra chuyên sâu", SBU cho hay.

Giới chức Ukraine chưa tiết lộ địa điểm bị tên lửa Oreshnik tập kích.

Mảnh vỡ tên lửa Oreshnik mà Ukraine thu được ngày 9/1. Ảnh: SBU

Bộ Quốc phòng Anh cùng ngày cho rằng tên lửa Oreshnik đã vượt qua quãng đường hơn 1.600 km để tập kích mục tiêu ở Ukraine, nhận định nó có thể là biến thể của tên lửa đạn đạo xuyên lục địa RS-26 Rubezh được Nga thử nghiệm lần đầu vào năm 2011.

"Nga nhiều khả năng chỉ sở hữu vài quả đạn Oreshnik. Loại tên lửa chắc chắn có chi phí cao hơn nhiều so với các vũ khí mà họ thường dùng để tập kích Ukraine", Bộ Quốc phòng Anh cho biết trong báo cáo tình báo hôm 9/1.

Theo giới chức Ukraine, tên lửa Oreshnik phóng từ thao trường Kapustin Yar ở tỉnh Astrakhan của Nga. Bộ Tư lệnh miền Tây của không quân Ukraine cho biết quả đạn bay với vận tốc 13.000 km/h, gần gấp đôi tên lửa đạn đạo Iskander-M với vận tốc 7.200 km/h.

Sau loạt vụ nổ ở tỉnh Lviv, các quan chức địa phương cho biết một cơ sở trọng yếu tại đây bị tấn công và nguồn cung khí đốt bị gián đoạn một phần. Video được người dân địa phương ghi lại cho thấy quầng lửa làm sáng rực bầu trời sau đòn đánh của Oreshnik.

Ukraine trưng bày mảnh vỡ tên lửa siêu vượt âm Oreshnik Quầng lửa được cho là do tên lửa Oreshnik tập kích tỉnh Lviv tại Ukraine đêm 8/1. Video: X/DD_Geopolitics

Bộ Quốc phòng Nga sau đó xác nhận sử dụng tên lửa Oreshnik trong chiến dịch tập kích hiệp đồng quy mô lớn, nhấn mạnh đây là hành động trả đũa "cuộc tấn công nhằm vào dinh thự của Tổng thống Nga tại tỉnh Novgorod ngày 29/12/2025".

Các trang thông tin quân sự có liên hệ với quân đội Nga nhận định mục tiêu của Oreshnik là kho khí đốt ngầm Bilche-Volitsko-Uhersky, kho dự trữ khí đốt lớn nhất ở châu Âu. Cơ sở này nằm cách thành phố Stry thuộc tỉnh Lviv khoảng 10 km về phía bắc, có dung tích hơn 17 tỷ m3, chiếm 50% tổng lượng dự trữ khí đốt của Ukraine.

Cuộc tập kích diễn ra vài ngày sau khi loạt quốc gia châu Âu nhất trí triển khai lực lượng tới Ukraine sau khi Kiev đạt thỏa thuận ngừng bắn với Moskva. Điện Kremlin nhiều lần phản đối ý tưởng này, đồng thời cảnh báo binh sĩ nước ngoài đóng quân tại Ukraine sẽ là "mục tiêu hợp pháp của quân đội Nga".

Các chuyên gia phương Tây đánh giá đòn tập kích bằng Oreshnik dường như mang tính biểu tượng nhằm răn đe Ukraine và đồng minh, thay vì nhắm tới mục tiêu giá trị cao thuần túy.

Bộ phận tên lửa Oreshnik mà Ukraine thu được ngày 9/1. Ảnh: SBU

Giới chức Nga từng tuyên bố Oreshnik đạt tốc độ gấp hơn 10 lần âm thanh, tương đương hơn 12.000 km/h. Ngoài tốc độ cao, quả đạn còn ứng dụng công nghệ phương tiện hồi quyển tấn công đa mục tiêu độc lập (MIRV), cho phép mỗi tên lửa mang tới 36 đầu đạn.

Tổng thống Putin hồi tháng 8/2025 cho biết Nga bắt đầu sản xuất hàng loạt tên lửa Oreshnik và quân đội đã nhận tổ hợp đầu tiên. Sau đó 4 tháng, ông thông báo loại vũ khí này sẽ được vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu từ cuối năm 2025.

Nguyễn Tiến (Theo RBC Ukraine, War Zone, AFP)