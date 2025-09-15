Ukraine tập kích tổ hợp tên lửa 50 triệu USD của Nga

Ukraine đăng video phóng drone vào bệ phóng Buk-M3 ở Zaporizhzhia, tuyên bố đã phá hủy "hệ thống phòng không trị giá khoảng 50 triệu USD" của Nga.

"Đặc nhiệm Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (GUR) ngày 14/9 phá hủy hệ thống phòng không 9K317M Buk-M3 của quân đội Nga", GUR thông báo. Cơ quan này thêm rằng đây là "mục tiêu giá trị cao", được Nga triển khai gần làng Oleksandrivka ở tỉnh Zaporizhzhia.

GUR đăng kèm video quay bằng camera hồng ngoại gắn trên thiết bị bay không người lái (drone) đang lao vào mục tiêu ở khu vực trống trải. Hình dáng mục tiêu cho thấy nó nhiều khả năng là xe chở đạn kiêm bệ phóng 9A316M, khí tài không được tích hợp radar dẫn bắn của tổ hợp Buk-M3.

Video bị cắt khi drone đến gần mục tiêu, không có hình ảnh thiệt hại sau đòn đánh. GUR cũng không công bố hình ảnh triển khai drone tập kích những xe chiến đấu còn lại của tổ hợp Buk-M3.

Ukraine tập kích lá chắn tên lửa 50 triệu USD của Nga Drone Ukraine lao vào bệ phóng của tổ hợp Buk-M3 Nga tại tỉnh Zaporizhzhia hôm 14//9. Video: GUR

"Do không có video bổ sung, không rõ mục tiêu đã bị phá hủy hoàn toàn hay chỉ bị hư hại. Dù vậy, drone đã nhắm vào thành phần giá trị nhất của cả hệ thống là xe bệ phóng và nó sẽ cần phải được đại tu", chuyên trang quân sự Militarnyi của Ukraine nhận định.

Không rõ đặc nhiệm Ukraine đã sử dụng loại drone nào, song Militarnyi cho biết mẫu drone này thường được Kiev triển khai để tập kích mục tiêu nằm sâu sau tiền tuyến, đặc biệt là tại bán đảo Crimea, nơi lực lượng của Kiev đã tấn công nhiều hệ thống phòng không, radar, máy bay và tàu thuyền ở xung quanh.

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin.

Buk là hệ thống phòng không do Liên Xô sản xuất từ những năm 1970 và đã có nhiều phiên bản nâng cấp, trong đó mới nhất là Buk-M3. Do tập đoàn quốc phòng Almaz-Antey của Nga sản xuất và ra mắt từ năm 2019, Buk-M3 được thiết kế để đối phó máy bay cánh bằng, trực thăng, tên lửa hành trình và drone, có thể bám bắt và đánh chặn 36 mục tiêu cùng lúc.

Mỗi tổ hợp Buk-M3 hoàn chỉnh thường gồm một xe chỉ huy, một đài radar cảnh giới 9S13M3, tối đa 6 xe chở đạn kiêm bệ phóng và radar (TELAR) 9A317M, radar chỉ thị mục tiêu 9S36M, 12 xe chở đạn kiêm bệ phóng 9A316M, cùng xe vận chuyển và nạp đạn.

Nhà sản xuất không công bố giá trị của tổ hợp Buk-M3 hoàn chỉnh, trong khi tình báo Ukraine chi phí xuất xưởng là khoảng 45-50 triệu USD.

Xe bệ phóng của tổ hợp phòng không Buk-M3 tại tỉnh Zaporizhzhia hồi năm 2023. Ảnh: RIA Novosti

Zaporizhzhia là một trong 4 tỉnh mà Nga tuyên bố sáp nhập hồi tháng 9/2022, bên cạnh Donetsk, Lugansk và Kherson. Theo hãng thông tấn Reuters, Nga hiện kiểm soát khoảng 74% diện tích tỉnh Zaporizhzhia.

Phạm Giang (Theo Kyiv Independent, Militarnyi, Reuters)