Ukraine tập kích tỉnh miền tây Nga, hơn 300 người phải sơ tán

Giới chức Nga cho biết hơn 300 người phải sơ tán sau khi Ukraine phóng UAV tập kích thủ phủ của tỉnh miền tây Rostov.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 2/9 thông báo các đơn vị phòng không nước này hạ 13 máy bay không người lái (UAV) tầm xa của Ukraine tập kích tỉnh Rostov trong đêm. Cơ quan này không công bố tổng số UAV được dùng trong vụ tấn công.

Yury Slyusar, quyền tỉnh trưởng Rostov, cho biết hai tòa nhà cao tầng thuộc tiểu khu Leventsovsky của thành phố Rostov-on-Don, thủ phủ của tỉnh, bốc cháy vì trận tập kích. Ba người, trong đó có một trẻ em, bị thương nhẹ.

Bệ tên lửa phòng không Tor-M1 của Nga trên tiền tuyến ngày 30/5. Ảnh: BQP Nga

"Chúng tôi phát hiện một UAV chưa phát nổ trong một căn hộ. Để phòng ngừa, chúng tôi đã sơ tán 320 cư dân sống trong tòa nhà này", ông Slyusar nói. Theo Alexandr Skryabin, thị trưởng Rostov-on-Don, người dân được đưa tới một trường học trong lúc chuyên gia xử lý UAV trên.

Ukraine chưa bình luận về thông tin của giới chức Nga.

Cùng ngày, Bộ tư lệnh không quân Ukraine cho biết Nga phóng 150 UAV dòng Geran và phi cơ mồi bẫy nhằm vào nước này, phòng không Ukraine bắn rơi hoặc vô hiệu hóa 120 chiếc trong số đó. 30 UAV còn lại đánh trúng 9 địa điểm, mảnh vỡ rơi xuống 5 khu vực.

Mykola Kalashnyk, tỉnh trưởng Kiev, cho biết thành phố Bila Tserkva thuộc tỉnh này ghi nhận thiệt hại trong vụ tập kích, cửa kính một số tòa nhà bị vỡ và hỏa hoạn bùng phát ở nhiều nơi. Lính cứu hỏa phát hiện thi thể một người đàn ông khi dập đám cháy tại một gara ôtô ở Bila Tserkva.

Nga chưa công bố thông tin liên quan vụ tập kích nhằm vào Ukraine.

Vị trí thành phố Bila Tserkva và Rostov-on-Don. Đồ họa: RYV

Nga và Ukraine thường xuyên tấn công hạ tầng trọng yếu của nhau, trong đó có các cơ sở năng lượng. Hai bên nhiều lần cáo buộc nhau tấn công hạ tầng dân sự, đồng thời khẳng định chỉ nhắm vào mục tiêu quân sự của đối phương.

Các vụ tập kích diễn ra bất chấp Tổng thống Mỹ Donald Trump có loạt động thái ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine. Ông Trump ngày 28/8 cho biết không hài lòng, song không bất ngờ khi Nga mở chiến dịch tấn công quy mô lớn với hơn 600 tên lửa và UAV vào Kiev.

Nguyễn Tiến (Theo RIA Novosti, AFP, Reuters)