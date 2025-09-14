Ukraine tập kích nhà máy lọc dầu lớn của Nga

Hai drone của Ukraine tập kích nhà máy lọc dầu Ufa ở Bashkortostan, miền trung Nga, gây hỏa hoạn, thiệt hại nhỏ.

Radiy Khabirov, lãnh đạo vùng Bashkortostan thông báo một drone của Ukraine đánh trúng nhà máy lọc dầu Ufa ngày 13/9, một drone bị bắn hạ. Video trên mạng xã hội cho thấy drone lao về phía cơ sở này rồi phát nổ thành cầu lửa. "Không có thương vong. Nhà máy gặp hỏa hoạn, hư hại nhẹ", ông Khabirov nói.

Đây là một trong những khu liên hợp lọc dầu lớn nhất của Nga, sản xuất 150 loại chế phẩm dầu, nằm ở ngoại ô thành phố Ufa, cách tiền tuyến Ukraine khoảng 1.400 km. Nhà máy thuộc sở hữu của công ty Bashneft.

Một nguồn tin từ cơ quan tình báo quân sự GUR của Ukraine nói rằng họ đứng sau vụ tấn công.

Ukraine tập kích một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất Nga Drone Ukraine tập kích nhà máy lọc dầu Ufa, miền trung Nga, ngày 13/9. Video: X/Mendel

Kể từ khi chiến sự Nga - Ukraine bùng phát, Kiev đã tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga, làm ảnh hưởng công suất xử lý dầu tại một số cơ sở quan trọng.

Nỗ lực hòa đàm Nga - Ukraine được nối lại hồi tháng 5, nhờ Tổng thống Trump làm trung gian thúc đẩy. Lãnh đạo Nga và Ukraine ban đầu đều tỏ ra sẵn sàng với phương án này, tuy nhiên, những diễn biến sau đó cho thấy triển vọng hòa đàm rất mong manh.

Nhà máy lọc dầu Ufa ở thành phố Ufa, vùng Bashkortostan, miền trung Nga. Ảnh: Reuters

Tổng thống Trump hôm 2/9 bày tỏ "rất thất vọng" bởi ông Putin chưa đạt được thỏa thuận hòa bình với Ukraine. Ông Zelensky cáo buộc Nga đang làm mọi cách có thể để cản trở hội nghị thượng đỉnh giữa lãnh đạo hai nước, trong khi Moskva cho biết chương trình nghị sự cho cuộc gặp như vậy vẫn chưa sẵn sàng.

Tổng thống Putin cảnh báo Nga sẽ tiếp tục chiến dịch để kết thúc chiến sự Ukraine bằng vũ lực, nếu các bên không đạt thỏa thuận hòa bình. Ngày 12/9, Điện Kremlin cho biết hòa đàm "đang tạm dừng", cáo buộc châu Âu cản trở nỗ lực chấm dứt chiến sự.

Vị trí thành phố Ufa ở vùng Bashkortostan, miền trung Nga. Đồ họa: Moscow Times

Ông Trump cho biết đang cạn dần kiên nhẫn với người đồng cấp Nga Putin, cảnh báo rằng Mỹ "có thể hành động mạnh tay". Ngày 13/9, ông Trump tuyên bố sẽ trừng phạt Moskva nếu các nước thành viên NATO hành động tương tự và ngừng mua dầu Nga.

Đức Trung (Theo AFP, TASS)