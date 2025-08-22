Ukraine tăng sản xuất tên lửa có thể tập kích mục tiêu cách 3.000 km

Ukraine hiện xuất xưởng một tên lửa Flamingo tầm bay 3.000 km mỗi ngày và đặt mục tiêu tăng sản lượng lên 7 lần, tức hơn 2.500 quả một năm.

"Đây là mẫu tên lửa thành công nhất mà chúng tôi có từ trước đến nay. Nó có tầm bắn 3.000 km, điều rất quan trọng", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trong phát biểu được công bố hôm 21/8, đề cập tên lửa nội địa Flamingo.

Đây là lần đầu tiên ông Zelensky nhắc đến loại tên lửa này kể từ khi nó được một nhà báo người Ukraine tiết lộ hôm 17/8. Tổng thống Ukraine cho biết Kiev sẽ "sở hữu nhiều tên lửa hơn" vào tháng 12, thêm rằng quá trình sản xuất hàng loạt dự kiến bắt đầu từ thời điểm đó hoặc tháng 1-2/2026.

Hãng thông tấn AP cùng ngày dẫn lời Fire Point, nhà sản xuất tên lửa Flamingo, cho biết hãng hiện chế tạo được khoảng một quả đạn mỗi ngày và đặt mục tiêu tăng sản lượng lên gấp ít nhất 7 lần từ giờ cho đến tháng 10. Điều này đồng nghĩa công ty sẽ xuất xưởng được hơn 2.500 tên lửa Flamingo mỗi năm.

Đầu đạn bên trong lớp vỏ của tên lửa Flamingo tại công xưởng của Fire Point hôm 14/8. Ảnh: AP

Những hình ảnh mới về xưởng sản xuất của Fire Point cho thấy mẫu tên lửa này có kích thước rất lớn và đầu đạn có phần mũi nhọn, thiết kế được cho là nhằm tăng khả năng xuyên phá mục tiêu kiên cố. Cũng có khả năng nhà sản xuất đã tận dụng đầu đạn của một loại bom khác gắn lên tên lửa.

Tên lửa Flamingo dường như sử dụng động cơ turbine phản lực cánh quạt AI-25TL, loại do Liên Xô phát triển và được trang bị cho máy bay huấn luyện L-39 Albatros. Đây được coi là lựa chọn hợp lý, do công ty Motor Sich của Ukraine hiện vẫn sản xuất động cơ dòng AI-25, quân đội nước này cũng vận hành phi cơ L-39.

Quan trọng hơn, mẫu máy bay trên hiện được sử dụng phổ biến trên thế giới với hàng nghìn chiếc đã xuất xưởng, giúp Ukraine có thêm nguồn cung tiềm năng về động cơ.

Nhà sản xuất Fire Point trước đó cho biết tên lửa Flamingo có đầu đạn nặng 1.150 kg. Video do hãng công bố cho thấy tên lửa được khai hỏa từ ray phóng gắn trên rơ-moóc hai trục, nhanh chóng tăng độ cao trước khi chuyển sang trạng thái bay bằng và tách tầng đẩy sơ tốc.

Giới quan sát nhận định quả đạn có hình dáng rất giống tên lửa hành trình FP-5, được tập đoàn Milanion của Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) công bố tại triển lãm quốc phòng ở Abu Dhabi hồi tháng 2.

Tên lửa FP-5 có đầu đạn nặng một tấn, tầm bắn tối đa 3.000 km, khối lượng phóng 6 tấn, tốc độ tối đa 900 km/h, sử dụng hệ thống dẫn đường quán tính kết hợp định vị vệ tinh với khả năng kháng nhiễu. Ảnh phác thảo do UAE công bố cho thấy FP-5 cũng sử dụng xe bệ phóng như Flamingo.

Ukraine đăng video 'tập kích Nga' bằng tên lửa tầm bắn 3.000 km Hai vụ phóng tên lửa Flamingo trong các video công bố ngày 18/8. Video: Dzerkalo Tyzhnia

Biên tập viên Joseph Trevithick của trang quân sự War Zone nhận định nếu Fire Point tăng mạnh sản lượng Flamingo, Ukraine sẽ có một phương pháp mới để tập kích các mục tiêu nằm sâu bên trong lãnh thổ Nga với uy lực lớn hơn.

"Động cơ phản lực giúp tên lửa sở hữu vận tốc cao và khả năng sống sót tốt hơn khi bay sâu vào lãnh thổ đối phương, đặc biệt là khi so sánh với phi cơ hoán cải hạng nhẹ và các loại máy bay không người lái tầm xa khác. Sự kết hợp giữa đầu đạn lớn và vận tốc của động cơ phản lực giúp quả đạn có thể xuyên thủng các vật thể kiên cố, qua đó mở rộng danh sách mục tiêu nhắm tới", Trevithick cho hay.

Phạm Giang (Theo AP, War Zone)