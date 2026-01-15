Ukraine sắp nhận xe thiết giáp tối tân của Đức

Tập đoàn quốc phòng Đức thông báo lô xe chiến đấu bộ binh tối tân Lynx KF41 sắp được chuyển cho Ukraine và sẽ tham gia thực chiến.

Tập đoàn Rheinmetall của Đức ngày 13/1 thông báo Ukraine sẽ nhận 5 xe chiến đấu bộ binh Lynx KF41 "trong những tuần tới" và dự kiến sớm triển khai chúng ra chiến trường. Doanh nghiệp này từng chuyển cho Ukraine một chiếc KF41 vào cuối năm 2024 để thử nghiệm.

"Chúng tôi biết ơn sự tin tưởng mà Ukraine đã dành cho mình. Cảm ơn chính phủ Đức đã tài trợ cho lô hàng đầu tiên", giám đốc điều hành Rheinmetall Armin Papperger cho biết. Giá trị hợp đồng không được công bố, nhưng dường như vào khoảng vài chục triệu USD.

Giới chức Ukraine chưa bình luận về thông tin.

Nguyên mẫu xe chiến đấu bộ binh Lynx KF41. Ảnh: Rheinmetall

Tính tới tháng 10/2025, Đức đã viện trợ quân sự 23,3 tỷ USD cho Ukraine, cung cấp nhiều phương tiện chiến đấu hiện đại như tên lửa Patriot và xe tăng Leopard 2. Tuy nhiên, lô thiết giáp KF41 đánh dấu lần đầu Đức cung cấp cho Ukraine phương tiện hoàn toàn mới, thậm chí chưa có trong biên chế quân đội nước này.

Dòng xe chiến đấu bộ binh Lynx gồm biến thể KF31, ra mắt vào tháng 6/2016, và mẫu KF41 lớn hơn xuất hiện sau đó hai năm. Phương tiện có khối lượng 30-45 tấn tùy phiên bản và cấu hình vũ khí, có thể đạt tốc độ tối đa 70 km/h với tầm hoạt động 500 km, kíp lái ba người và chở được 6-8 binh sĩ.

Xe sử dụng giáp thép và nhiều khối giáp phụ gắn bên ngoài, được quảng cáo là có khả năng chống chịu một số loại vũ khí chống tăng, đạn cỡ trung, mảnh pháo và các vụ nổ, có thể lắp thêm hệ thống phòng vệ chủ động nếu khách hàng yêu cầu.

KF41 được trang bị pháo tự động 30 mm hoặc 35 mm, ngoài ra có thể lắp súng máy song song 7,62 mm, thiết bị bay không người lái (drone) và tên lửa dẫn đường Spike-LR do Israel sản xuất.

Dòng xe Lynx cũng được sử dụng làm khung gầm cho cối tự hành, xe hỗ trợ hỏa lực hạng nặng, pháo phòng không, xe chỉ huy, xe cứu hộ và cứu thương chiến trường.

Quốc gia đầu tiên đặt mua KF41 là Hungary với đơn hàng 218 chiếc, phương tiện đầu tiên được chế tạo tại nhà máy Zalaegerszeg vào tháng 1/2023. Italy hồi tháng 7/2024 cũng đặt hàng 21 thiết giáp KF41.

Biến thể KF41 dành cho Ukraine được điều chỉnh theo yêu cầu của nước này, trong đó có tháp pháo đủ rộng để cho hai người vận hành. Chi tiết về cấu hình tháp pháo chưa được công bố, song bộ phận này được cho là có thiết kế dạng mô-đun, lắp được nhiều loại vũ khí.

Năm 2023, Bộ trưởng Công nghiệp Chiến lược Ukraine khi đó là Oleksandr Kamyshin công bố kế hoạch hợp tác với Rheinmetall để chế tạo KF41. Ông Papperger tháng 11/2025 cũng tuyên bố Rheinmetall muốn triển khai dây chuyền chế tạo Lynx, thiết giáp Fuchs và xe tăng chủ lực Panther KF51 tại Ukraine.

Nguyễn Tiến (Theo War Zone, AFP, AP)