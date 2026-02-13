Ukraine phóng loạt tên lửa Flamingo vào kho đạn trên đất Nga

Ukraine tuyên bố tập kích kho đạn tại tỉnh Volgograd của Nga bằng tên lửa nội địa Flamingo, một quả dường như đã lọt lưới phòng không Nga.

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine thông báo lực lượng nước này đã tập kích kho chứa tên lửa, đạn dược và thuốc nổ của Tổng cục Tên lửa và Pháo binh Nga gần làng Kotluban ở tỉnh Volgograd vào đêm 11, sáng 12/2. Cơ quan này thêm rằng đây là một trong những cơ sở lưu trữ đạn dược lớn nhất trên lãnh thổ Nga.

"Kho đạn này đã bị tên lửa tầm xa FP-5 Flamingo đánh trúng. Đã xảy ra các vụ nổ lớn ở cơ sở trên, tiếp đó là những vụ nổ thứ cấp. Mức độ thiệt hại đang được làm rõ", thông báo có đoạn.

Video do Denys Shtilierman, đồng sở hữu Fire Point, nhà sản xuất tên lửa Flamingo, đăng cho thấy có ít nhất 6 quả tên lửa đã được khai hỏa. Anton Gerashchenko, cựu thứ trưởng nội vụ Ukraine, cũng cho biết quân đội nước này đã phóng 6 tên lửa Flamingo để tập kích kho đạn tại vùng Volgograd.

Ukraine phóng '6 tên lửa Flamingo' vào kho đạn trên đất Nga Loạt vụ phóng tên lửa Flamingo trong video đăng ngày 12/2. Video: X/DenShtilierman

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố phòng không nước này đã đánh chặn 5 quả Flamingo, song không nêu tổng số tên lửa mà đối phương phóng cũng như mục tiêu nhắm tới. AMK Mapping, tài khoản X chuyên theo dõi dữ liệu tình báo nguồn mở về chiến sự, nhận định tuyên bố từ hai bên cho thấy ít nhất một tên lửa Flamingo đã đánh trúng mục tiêu.

Tài khoản này trước đó cho biết đòn tập kích đã gây ra các vụ nổ thứ cấp quy mô lớn tại kho đạn, khiến chính quyền địa phương phải ban hành lệnh sơ tán bắt buộc đối với khu dân cư Kotluban gần đó.

Hôm 5/2, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết Kiev hồi tháng 1 tiến hành "loạt cuộc tập kích thành công" nhằm vào thao trường Kapustin Yar ở tỉnh Astrakhan bằng vũ khí tầm xa nội địa, trong đó có tên lửa Flamingo.

Tên lửa hành trình Flamingo được quảng bá là có đầu đạn nặng 1.150 kg và tầm bắn 3.000 km, xa hơn mọi loại vũ khí phương Tây viện trợ cho Ukraine.

Ukraine phóng '6 tên lửa Flamingo' vào kho đạn trên đất Nga Khoảnh khắc được cho là cuộc tập kích bằng tên lửa Flamingo vào kho đạn ở tỉnh Volgograd trong video đăng ngày 12/2. Video: X/AMK Mapping

Truyền thông Ukraine nhận định "các cuộc tấn công thành công liên tiếp" vào những cơ sở được bảo vệ kỹ lưỡng của Nga cho thấy dòng Flamingo có thể đã được nâng cấp. Theo các thông tin xuất hiện trước đó, Kiev có kế hoạch trang bị hệ thống giúp Flamingo bay được ở độ cao thấp, nhiều khả năng là công nghệ khớp ảnh địa hình (TERCOM).

Hệ thống này hoạt động bằng cách dùng radar chuyên dụng hoặc máy đo độ cao bằng sóng radar để đọc địa hình bên dưới và so sánh với bản đồ lưu sẵn để di chuyển đến mục tiêu, do đó không phụ thuộc vào tín hiệu vệ tinh và tăng khả năng kháng nhiễu. Ngoài ra, bay ở độ cao thấp cũng giúp tên lửa khó bị radar mặt đất phát hiện.

Phạm Giang (Theo Ukrainska Pravda, TASS, RBC Ukraine)