Ukraine phản đối Nga trở thành chủ tịch Hội đồng Bảo an LHQ

Ukraine phản đối việc Nga sẽ đảm nhiệm vai trò chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào tháng 4, gọi đây là "trò hề".

"Nga tiến hành một cuộc chiến tranh và lãnh đạo Nga đang bị ICC truy nã vì bắt cóc trẻ em. Thế giới không thể là một nơi an toàn nếu Nga tiếp tục là thành viên Hội đồng Bảo an. Việc Nga trở thành Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào ngày 1/4 là trò hề", Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba đăng Twitter hôm nay.

Trước đó, đại diện thường trực của Ukraine tại Liên Hợp Quốc Sergiy Kyslytsya cũng tuyên bố rằng Nga, "quốc gia gây chiến và nã pháo vào các thành phố của Ukraine", không thể làm chủ tịch Hội đồng Bảo an.

15 thành viên Hội đồng Bảo an, gồm 5 thành viên thường trực là Mỹ, Nga, Trung Quốc, Anh, Pháp và 10 thành viên không thường trực, luân phiên đảm nhiệm vai trò chủ tịch hàng tháng theo thứ tự bảng chữ cái. Nước chủ tịch hiện tại là Mozambique và Nga sẽ đảm nhiệm vai trò này kể từ đầu tháng tới.

Moskva và phái đoàn Nga tại Liên Hợp Quốc chưa phản ứng trước bình luận của Ngoại trưởng Ukraine.

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba tại New York, Mỹ, hôm 23/2. Ảnh: Reuters

Tuyên bố của Ngoại trưởng Ukraine được đưa ra trong bối cảnh chiến sự Ukraine đã bước sang tháng thứ 14, với giao tranh hiện chủ yếu diễn ra ở Donbass. Ukraine hôm 29/3 thừa nhận lực lượng Nga đạt một số thành công trong cuộc tấn công thành phố Bakhmut, tỉnh Donetsk.

ICC hôm 17/3 phát lệnh bắt Tổng thống Vladimir Putin và Ủy viên của Tổng thống Nga phụ trách quyền trẻ em Maria Lvova-Belova với cáo buộc "di chuyển bất hợp pháp" trẻ em Ukraine sang Nga. ICC cho rằng hoạt động nói trên diễn ra sau khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát và ông Putin có trách nhiệm trực tiếp trong hoạt động "di chuyển bất hợp pháp trẻ em Ukraine".

Giới chức Nga bác bỏ mọi cáo buộc của ICC, đồng thời cảnh báo mọi âm mưu bắt Tổng thống Putin đồng nghĩa tuyên bố chiến tranh với Nga.

Huyền Lê (Theo AFP, Ukrinform)