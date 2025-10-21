Ukraine nói Nga triển khai bom lượn bay xa hơn tên lửa Patriot

Tình báo Ukraine nhận định Nga bắt đầu sản xuất và sử dụng bom UMPK có thể bay xa 200 km, gần gấp đôi tầm bắn của tổ hợp Patriot.

Vadym Skibitsky, phó lãnh đạo Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (GUR), hôm 20/10 cho biết Nga đã nâng cấp Mô-đun Dẫn đường và Cánh nâng Hợp nhất (UMPK) cho bom lượn dẫn đường, giúp loại vũ khí này bay xa tới 193 km trong đợt thử nghiệm gần đây.

"Nga phát triển và chuyển qua giai đoạn thử nghiệm chiến đấu với bom gắn bộ dẫn đường UMPK mới trong tháng 9-10. Bán kính hoạt động của chúng dự kiến đạt khoảng 200 km", ông nói.

Binh sĩ hủy nổ nguyên mẫu bom lượn mới Binh sĩ hủy nổ bom lượn UMPK của Nga trong video đăng ngày 20/10. Video: X/JohnH105

Để so sánh, các tổ hợp phòng không Patriot của Ukraine có thể đánh trúng mục tiêu ở khoảng cách tối đa 160 km với đạn PAC-2 đời cũ, trong khi phiên bản PAC-3 MSE hiện đại nhất được cải thiện độ chính xác nhưng tầm bắn giảm xuống còn 120 km.

Phiên bản UMPK mới sẽ cho phép tiêm kích bom Su-34 Nga tập kích những mục tiêu nằm cách xa tiền tuyến, cũng như thả bom từ khu vực an toàn và ngoài tầm đánh chặn của phòng không Ukraine. Quan chức tình báo Ukraine thêm rằng phiên bản này còn được cải thiện năng lực kháng nhiễu để đối phó những biện pháp tác chiến điện tử, tăng độ chính xác cho đòn đánh.

"Nga lần đầu sử dụng mẫu bom này khi tập kích thành phố Dnipro và các đô thị khác cũng đã hứng bom. Nó đã được Nga đưa vào sản xuất hàng loạt, điều này sẽ khiến các khu vực gần tiền tuyến và thành phố lớn của Ukraine đối mặt với mối đe dọa lớn hơn", ông nói.

Phát biểu được quan chức Ukraine đưa ra sau khi xuất hiện video cho thấy một quả bom UMPK với thiết kế mới đang nằm trên mặt đất, dường như do gặp trục trặc và không đến được mục tiêu. Một người, dường như là binh sĩ Nga, sau đó tiếp cận và gắn khối thuốc nổ để phá hủy quả bom.

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin.

Truyền thông Nga trước đó cho biết quân đội nước này đã thử nghiệm bom lượn kiểu mới với tầm bay tối đa 150 km trong đòn tập kích thành phố Mykolaiv hôm 14/10.

Bom lượn treo dưới dưới cánh chiến đấu cơ Su-34 Nga trong ảnh đăng hồi tháng 6. Ảnh: BQP Nga

UMPK gồm thiết bị định vị vệ tinh GLONASS và hệ thống điều khiển để tăng đáng kể độ chính xác, kèm theo cánh nâng cho phép bom bay xa hơn nguyên bản. Đây là phương án tương tự dòng JDAM-ER của Mỹ, giúp biến bom thông thường thành bom thông minh, thay vì phải sản xuất những quả bom dẫn đường chuyên biệt có chi phí cao.

Nga đã trang bị UMPK cho các dòng bom có khối lượng 250-3.000 kg. Mẫu bom UMPK nguyên bản có thể đạt tầm bay 60-70 km nếu thả ở điều kiện tối ưu, trong khi phiên bản tăng tầm UMPK-PD tham chiến từ tháng 6 có thể đánh trúng mục tiêu ở khoảng cách tới 95 km.

Giới chuyên gia đánh giá bom UMPK giúp không quân chiến thuật Nga tác chiến hiệu quả hơn, thay vì vai trò rất hạn chế trong giai đoạn đầu xung đột. Đây cũng là một trong những vũ khí mà không quân Ukraine từng thừa nhận là "không thể đánh chặn".

Phạm Giang (Theo RBC Ukraine, United24)