Ukraine nói Nga còn khoảng 900 tên lửa trong kho

Không quân Ukraine tiết lộ Nga hiện dự trữ khoảng 900 tên lửa tầm xa, xấp xỉ một tháng trước, dù gần đây liên tục tập kích Kiev.

"Nga sản xuất khoảng 100 tên lửa một tháng và đã sử dụng lượng lớn trong ba đợt tấn công quy mô từ ngày 29/12 năm ngoái đến 8/1", phát ngôn viên không quân Ukraine Yuriy Ignat hôm qua cho biết.

Theo Ignat, đây là lý do tên lửa dự trữ của Nga không đổi dù liên tục tập kích Ukraine. Ông cho hay Nga hiện còn khoảng 900 tên lửa hành trình tầm xa độ chính xác cao, tăng một chút so với hơn 870 quả tháng trước.

Quan chức này cũng cho biết Nga gần đây ít sử dụng tên lửa hành trình Kalibr mà chủ yếu triển khai tên lửa đạn đạo, loại vũ khí khó bắn hạ hơn. Phòng không Ukraine thời gian qua thông báo tỷ lệ đánh chặn các đòn tập kích của Nga thấp hơn nhiều so với năm ngoái, một phần do gặp khó khăn trong việc đối phó tên lửa đạn đạo, vốn có tốc độ cao hơn nhiều so với tên lửa hành trình.

Tên lửa hành trình Kh-22 của Nga. Ảnh: Wikimedia

Một số loại tên lửa hành trình cũng gây ra nhiều thách thức cho quân đội Ukraine, đặc biệt là dòng Kh-22, loại đạn mà phòng không nước này chưa từng đánh chặn được. Giới chức Kiev cho biết dù Kh-22 được coi là tên lửa hành trình, nó thực chất là vũ khí siêu thanh và không thể đối phó bằng các hệ thống phòng không thông thường mà nước này sở hữu.

Chỉ có các lá chắn tên lửa hiện đại do phương Tây sản xuất như Patriot mới đủ sức đối phó với Kh-22, song Ukraine mới chỉ sở hữu số lượng hạn chế những tổ hợp như vậy.

Nga từ cuối tháng 12/2023 mở nhiều đợt tập kích quy mô lớn bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) nhằm vào lãnh thổ Ukraine, chủ yếu nhắm mục tiêu vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng của Kiev, thay vì hạ tầng năng lượng của đối phương như hồi cuối năm 2022, đầu năm 2023.

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba ngày 23/1 cho biết các đồng minh phương Tây không cung cấp đủ hệ thống phòng không và tên lửa cho nước này để bắn hạ tên lửa, UAV Nga. Trong bối cảnh đó, quân đội Ukraine đang phải phụ thuộc phụ thuộc nhiều hơn vào các loại pháo phòng đời cũ và vũ khí hạng nhẹ để đối phó.

Kiev hôm 23/1 đăng video binh sĩ nước này sử dụng súng máy hơn 90 năm tuổi do Mỹ chuyển giao để bắn hạ một quả tên lửa hành trình của Nga. Truyền thông Ukraine hồi đầu tháng cũng cho biết quân đội nước này đã sử dụng pháo phòng không ZU-23-2 từ thời Liên Xô hạ tên lửa hành trình Nga bay thấp, dù không có radar chỉ thị mục tiêu hỗ trợ.

Dù vậy, giới chuyên gia cho rằng việc Ukraine sử dụng vũ khí đời cũ bắn rơi được tên lửa Nga phần nhiều là do may mắn và nước này vẫn cần được bổ sung khí tài hiện đại để ứng phó các đòn đánh tầm xa của đối phương.

Cục diện chiến sự Nga - Ukraine. Đồ họa: RYV

Phạm Giang (Theo Kyiv Post, Newsweek)