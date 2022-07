Ukraine nói bị tập kích tên lửa từ hướng Belarus

Quân đội Ukraine cho biết 20 tên lửa được phóng từ Belarus vào tỉnh Chernihiv, miền bắc nước này, trong đó 9 tên lửa trúng thành phố Goncharivska.

"Ít nhất 9 tên lửa được phóng từ phía Belarus đã rơi xuống vùng Goncharivska, tỉnh Chernihiv", Bộ chỉ huy tác chiến miền bắc Ukraine hôm nay cho hay, thêm rằng họ nhận được thông tin về loạt 20 tên lửa được phóng ra từ Belarus trong đợt tập kích này.

Thống đốc Chernihiv Viacheslav Chaus cũng thông báo nhiều tên lửa từ lãnh thổ Belarus tấn công tỉnh này từ sáng sớm, nhưng chưa ghi nhận thương vong.

Lính cứu hỏa dập lửa tại một ngôi nhà bị trúng pháo kích ở thành phố Bakhmut, tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine ngày 27/7. Ảnh: Anadolu Agency.

"Hôm nay chúng tôi đều tỉnh giấc rất sớm do những tiếng nổ lớn. Vụ tập kích tên lửa quy mô lớn diễn ra từ lúc hơn 5h sáng", ông Chaus đăng Telegram, song từ chối cho biết địa điểm cụ thể bị tấn công với lý do an ninh.

Hiện Nga và Belarus chưa bình luận về thông tin này.

Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm "phi quân sự và phi phát xít hóa Ukraine" ngày 24/2. Belarus, một đồng minh của Nga, đóng vai trò là nơi tập kết lực lượng của Moskva trong chiến dịch quân sự.

Khi chiến sự đã bước sang tháng thứ 6, Nga đang kiểm soát tỉnh Lugansk ở miền đông, tỉnh Kherson và phần lớn Zaporizhzhia ở miền nam, đồng thời tiếp tục nhắm vào các mục tiêu tại tỉnh Donetsk. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hôm 20/7 tuyên bố mục tiêu quân sự của nước này ở Ukraine không còn chỉ tập trung vào Donbass ở miền đông, mà mở rộng sang miền nam và các khu vực khác.

Oleksiy Arestovych, cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, hôm 27/7 cho rằng Nga dường như đang chuyển từ tiến công sang phòng thủ chiến lược, sử dụng các đợt tập kích chiến thuật nhằm làm suy yếu khả năng tấn công của quân đội Ukraine ở tỉnh miền đông Donetsk.

Oleksiy Danilov, thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine, cho biết Nga đang tập trung "số lượng tối đa binh sĩ" đến tỉnh miền nam Kherson nhưng không cho biết chi tiết. Cố vấn Arestovych thêm rằng Nga cũng điều thêm quân đến tỉnh Melitopol và Zaporizhzhia ở miền nam Ukraine.

Cục diện chiến trường Ukraine sau hơn 5 tháng giao tranh. Đồ họa: Washington Post.

Huyền Lê (Theo Guardian)