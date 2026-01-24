Ukraine nghi để lọt tên lửa siêu vượt âm Zircon Nga

Ukraine tuyên bố chặn 372 mục tiêu trong cuộc tập kích của Nga, nhưng để lọt 24 vũ khí, trong đó có 2 tên lửa siêu vượt âm Zircon.

Bộ tư lệnh không quân Ukraine hôm nay cho biết Nga đã tập kích nước này bằng hai tên lửa siêu vượt âm Zircon, 6 tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M, 12 quả đạn diệt hạm siêu thanh Kh-22, một tên lửa hành trình chiến thuật Kh-59 và 375 máy bay không người lái (UAV) các loại.

"Hướng tấn công chính là tỉnh Kiev. Điểm khác biệt là oanh tạc cơ chiến lược Nga đã phóng tên lửa Kh-22/32 nhằm vào thủ đô Ukraine", cơ quan này cho hay.

Không quân Ukraine tuyên bố đã bắn hạ 6 tên lửa Iskander-M, 9 quả đạn Kh-22/32, một tên lửa Kh-59/69 và 357 UAV. "2 tên lửa và 18 UAV còn lại đánh trúng 17 khu vực, mảnh vỡ cũng rơi xuống 12 địa điểm. Chúng tôi đang làm rõ thông tin về 4 tên lửa còn lại", cơ quan này cho biết, dường như ngầm thừa nhận đã để lọt các quả đạn siêu vượt âm Zircon.

Lính cứu hỏa Ukraine tại hiện trường một vụ cháy sau cuộc tập kích thủ đô Kiev ngày 24/1. Ảnh: Reuters

Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko nói rằng "một số tòa nhà không phải khu dân cư" đã trúng đòn, khiến một người thiệt mạng và 4 người bị thương. Hỏa hoạn bùng phát tại nhiều tòa nhà do trúng mảnh vỡ UAV, hệ thống cấp nước và sưởi ấm tại một số khu vực ở Kiev cũng bị gián đoạn.

Tại thành phố Kharkov, đô thị lớn thứ hai của Ukraine, thị trưởng Igor Terekhov cho biết cuộc tập kích bằng UAV của Nga đã khiến một số tòa nhà dân cư gần biên giới bị hư hại, đồng thời làm ít nhất 11 người bị thương.

Bộ Quốc phòng Nga cùng ngày thông báo tiến hành cuộc tập kích hiệp đồng quy mô lớn bằng vũ khí tầm xa chính xác cao và UAV, nhằm vào một nhà máy sản xuất UAV tầm xa và hạ tầng năng lượng phục vụ ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine.

"Đây là hành động đáp trả những cuộc tập kích của Ukraine nhằm vào địa điểm dân sự ở Nga. Đợt tấn công đã hoàn thành nhiệm vụ đề ra. Tất cả mục tiêu đều bị đánh trúng", cơ quan này cho hay.

AMK Mapping, tài khoản X chuyên theo dõi dữ liệu tình báo nguồn mở về chiến sự, nhận định mục tiêu chính của cuộc tấn công là hạ tầng năng lượng ở tỉnh Kiev, gồm nhà máy điện - nhiệt CHP-5 và CHP-6 cùng trạm biến áp 750 kV "Kiev", bên cạnh đó là một số địa điểm chưa xác định tại tỉnh Zhytomyr, Chernihiv và Dnipropetrovsk.

Hướng bay của tên lửa và UAV Nga trong cuộc tập kích ngày 24/1. Đồ họa: Monitorwar

Cuộc tập kích diễn ra giữa lúc các nhà đàm phán của Nga, Ukraine và Mỹ gặp nhau tại thành phố Abu Dhabi của Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), nhằm thảo luận về kế hoạch hòa bình do Tổng thống Donald Trump đề xuất. Đây là cuộc họp ba bên trực tiếp đầu tiên kể từ khi xung đột bùng phát.

Reuters dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên cho biết Kiev đang chịu áp lực phải nhượng bộ ngày càng lớn từ Washington, khi Tổng thống Trump quyết tâm chấm dứt xung đột. Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tuần này tuyên bố đàm phán chỉ còn một nút thắt duy nhất, trong khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định đã đạt được văn kiện đảm bảo an ninh từ Washington.

Thanh Danh (Theo Reuters, Kyiv Post)