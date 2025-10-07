Ukraine - Nga tiếp tục tập kích hạ tầng năng lượng của nhau

Ukraine và Nga tiến hành các cuộc tập kích quy mô lớn bằng UAV, tên lửa trong đêm nhắm vào hạ tầng năng lượng và các mục tiêu trọng yếu của nhau.

Bộ tư lệnh không quân Ukraine thông báo quân đội Nga sử dụng 152 máy bay không người lái (UAV) tự sát và mồi bẫy, cùng hai tên lửa đạn đạo Iskander-M trong trận tập kích hiệp đồng đêm 6/10, rạng sáng 7/10.

"Các đơn vị phòng không đã hạ và gây nhiễu 88 UAV. Hai tên lửa và 52 UAV đánh trúng 10 địa điểm, mảnh vỡ rơi xuống hai khu vực", Bộ tư lệnh không quân Ukraine cho biết. Cơ quan này cảnh báo UAV Nga vẫn bay trên không và trận tập kích chưa kết thúc, kêu gọi người dân tuân thủ các quy tắc an toàn.

Phó thủ tướng Oleksy Kuleba cho biết Nga nhắm vào hạ tầng năng lượng và đường sắt Ukraine, trong đó có nhiều đợt tấn công quy mô lớn nhắm vào tỉnh Poltava và Sumy, làm hư hại một số đoàn tàu nhà ga, trạm biến áp, tòa nhà.

Ukraine bỏ lọt toàn bộ tên lửa Iskander-M, hơn 50 UAV Nga Vụ nổ và đám cháy lớn tại khu vực thuộc tỉnh Kharkov trúng đòn tập kích của Nga ngày 7/10. Video: RusVesna, Iznanka

Trận tập kích khiến hơn 1.000 hộ gia đình mất điện, làm gián đoạn một số chuyến tàu từ Kharkov và Kramatorsk tới thành phố miền tây Lviv, nhưng không gây thương vong, theo ông Kuleba.

Các trang quân sự có liên hệ với quân đội Nga cho biết UAV Geran nhắm vào kho đạn của Ukraine tại hai cơ sở giáo dục tại Slovyansk, tỉnh Donetsk. Ngoài ra, trạm biến áp của nhà máy điện Yuzhkabel ở thành phố Kharkov bị trúng đòn tập kích, video hiện trường cho thấy nhiều vụ nổ và đám cháy lớn tại khu vực này.

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin trên.

Trận tập kích diễn ra sau khi Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine thông báo lực lượng nước này tấn công nhà máy thuốc nổ tại Dzerzhinsk, thuộc tỉnh Nizhny Novgorod của Nga, cùng một cơ sở dầu khí và kho đạn trên bán đảo Crimea.

Gleb Nikitin, lãnh đạo tỉnh Nizhny Novgorod, cho biết phòng không Nga đã bắn hạ khoảng 20 UAV Ukraine gần thành phố Dzerzhinsk. Theo ông Nikitin, vụ tập kích gây ra một số thiệt hại cho nhà dân, song không có cơ sở công nghiệp nào bị ảnh hưởng. Mảnh vỡ UAV khiến một người bị thương.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 7/10 thông báo phòng không nước này trong đêm hạ 184 UAV của Ukraine, trong đó có 62 chiếc ở tỉnh Kursk, 30 chiếc ở tỉnh Nizhny Novgorod. Số UAV còn lại bị bắn rơi ở tỉnh Belgorod, Voronezh, Lipetsk, Kaluga, Tula, Rostov, Ryazan, Moskva, Volgograd, cũng như trên bán đảo Crimea và Biển Đen.

Vị trí thành phố Kharkov, Slavyansk cùng tỉnh Poltava và Sumy. Đồ họa: RYV

Nga và Ukraine nhiều lần tấn công hạ tầng trọng yếu của nhau, trong đó có những cơ sở năng lượng. Hai bên cáo buộc nhau tấn công mục tiêu dân sự, đồng thời tuyên bố chỉ nhắm vào cơ sở quân sự đối phương. Các cuộc tập kích diễn ra trong lúc Nga và Ukraine chưa đạt tiến triển trong đàm phán hòa bình.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, RusVesna, RIA Novosti)