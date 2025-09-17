Ukraine nêu thiết bị giúp UAV Nga 'miễn nhiễm với tác chiến điện tử'

Tình báo Ukraine nói rằng UAV phản lực Geran-3 của Nga trang bị ăng-ten dẫn đường với 12 phần tử, khiến các biện pháp gây nhiễu gần như vô hiệu.

Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine hôm 16/9 công bố tài liệu phân tích máy bay không người lái (UAV) tự sát Geran-3 được Nga triển khai gần đây, trong đó có hình dựng 3D và thông tin chi tiết về linh kiện bên trong của loại phi cơ này.

Geran-3 được trang bị động cơ tua-bin phản lực, thay vì động cơ piston cánh quạt như Geran-2, giúp nó đạt tốc độ 300-370 km/h và tầm bay 1.000 km. "Máy bay thường đạt tốc độ cao nhất khi vượt qua trận địa phòng không và trong giai đoạn lao xuống mục tiêu", báo cáo có đoạn.

Geran-3 có kết cấu và linh kiện điện tử tương tự Geran-2, cả hai phiên bản đều dùng chung một loại camera và hệ thống truyền video. "Nó được lắp ăng-ten nhận tín hiệu có kiểm soát (CRPA) Kometa-M12 với 12 phần tử, nhằm bảo vệ tổ hợp định vị vệ tinh khỏi các biện pháp gây nhiễu", tình báo Ukraine cho hay.

Hình dựng 3D của UAV Geran-3 đăng ngày 16/9. Đồ họa: GUR

Các hệ thống CRPA như Kometa thường sử dụng nhiều phần tử ăng-ten nhỏ có khả năng phát hiện và loại bỏ tín hiệu giả, vốn là một trong những biện pháp chủ đạo để gây nhiễu tín hiệu vệ tinh. CRPA thu được tín hiệu công suất thấp từ vệ tinh ngay cả trong môi trường có nguồn gây nhiễu mạnh.

"Biện pháp này giúp nó gần như miễn nhiễm hoàn toàn trước các hệ thống tác chiến điện tử được triển khai dày đặc trên chiến trường", bình luận viên Jake Epstein của tờ Business Insider nhận định.

Tình báo Ukraine cũng phát hiện tổng cộng 45 linh kiện nước ngoài bên trong Geran-3, phần lớn là từ Mỹ và các đồng minh như Thụy Sĩ, Đức, Anh và Nhật Bản.

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin.

Geran-3 được cho là biến thể Nga chế tạo dựa trên thiết kế UAV phản lực Shahed-238 do Iran phát triển. Truyền thông Ukraine cho biết Geran-3 lần đầu xuất hiện vào tháng 2 và quân đội Nga gần đây đã tăng cường độ sử dụng mẫu UAV phản lực này.

Theo các trang tin quân sự Nga và phương Tây, mỗi chiếc Geran-3 dài khoảng 3,5 m, có sải cánh 3 m và trần bay hơn 9.000 m. Geran-3 có thể bay liên tục trong hai tiếng, tải trọng cất cánh tối đa tới 380 kg, tăng đáng kể so với mức 50-90 kg của mẫu Geran-2.

Xuất hiện video UAV 'Geran phản lực' bay qua tỉnh Kiev UAV được cho là Geran-3 bay qua tỉnh Kiev trong video công bố ngày 28/8. Video: X/AMK Mapping

Phòng không Ukraine đang gặp khó khăn trong đối phó với Geran-3, do UAV phản lực thường bay ở độ cao trên 2.000 m, vượt ngoài tầm bắn hiệu quả của súng máy 12,7 mm biên chế cho các đơn vị hỏa lực di động.

Tên lửa phòng không vác vai như Igla của Liên Xô và Stinger do Mỹ chế tạo có thể bắn hạ mục tiêu ở độ cao này. Tuy nhiên, kho dự trữ của Ukraine đang ngày càng cạn kiệt và các binh sĩ thường phải dành chúng cho những mục tiêu quan trọng hơn, như tên lửa hành trình tầm xa.

Phạm Giang (Theo Business Insider)