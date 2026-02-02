Ukraine nêu biện pháp đối phó UAV Nga dùng Starlink

Bộ trưởng Ukraine cho biết chỉ những bộ thu phát Starlink được cấp phép mới hoạt động tại Ukraine, nhằm ngăn Nga dùng công nghệ này để lái UAV.

Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov ngày 1/2 thông báo Ukraine đã phối hợp với công ty SpaceX để thực hiện những động thái đầu tiên nhằm đối phó tình trạng Nga sử dụng dịch vụ Internet vệ tinh Starlink để điều khiển máy bay không người lái (UAV).

Bộ trưởng Fedorov khẳng định nỗ lực này đã nhanh chóng đạt được kết quả, song không nêu cụ thể. "Bước đi tiếp theo là triển khai hệ thống nhằm đảm bảo chỉ thiết bị đầu cuối được đăng ký và cấp phép mới có thể hoạt động trên lãnh thổ Ukraine", ông cho hay.

Bộ trưởng Fedorov trong ảnh đăng hôm 9/1. Ảnh: X/FedorovMykhailo

Theo Bộ trưởng Fedorov, hướng dẫn xác thực thiết bị Starlink dành cho người dùng tại Ukraine sẽ được giới chức công bố trong những ngày tới. Các hệ thống thu phát không được xác thực sẽ bị ngắt kết nối. "Quy trình đăng ký sẽ đơn giản, nhanh chóng và thuận tiện cho người dùng", ông cho hay, đồng thời cảm ơn SpaceX đã hợp tác.

Elon Musk, chủ sở hữu SpaceX, xác nhận đã có biện pháp được tiến hành nhằm ngăn Nga sử dụng Starlink để điều khiển UAV. "Có vẻ những phương án mà chúng tôi thực hiện đã phát huy hiệu quả. Hãy cho chúng tôi biết nếu cần làm điều gì khác", ông Musk bình luận dưới một bài đăng của ông Fedorov trên mạng xã hội X.

Ukraine phụ thuộc rất nhiều vào Starlink, do hạ tầng viễn thông bị thiệt hại nặng nề trong xung đột. Nó được dùng cho cả lĩnh vực dân sự lẫn quân sự, đóng vai trò quan trọng trong đảm bảo liên lạc giữa các đơn vị Ukraine, hỗ trợ điều khiển thiết bị không người lái (drone) ở khoảng cách xa.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), có trụ sở tại Mỹ, cho biết quân đội Nga từng lắp bộ thu phát Starlink cho UAV tự sát Geran và Molniya-2 lần lượt từ tháng 9/2024 và tháng 12/2025. Kết nối Starlink giúp UAV Nga duy trì liên lạc tốt hơn với người vận hành và khó bị Ukraine gây nhiễu.

UAV BM-35 Nga gắn bộ thu phát Starlink (khoanh đỏ) trong ảnh đăng ngày 1/2. Ảnh: BBC

Nga gần đây tăng cường sử dụng UAV tự sát BM-35 trang bị bộ thu phát Starlink và đạt tầm bay đến 500 km, nhằm săn lùng những vũ khí đắt tiền của Ukraine như tổ hợp phòng không Patriot và pháo phản lực HIMARS.

Những chiếc BM-35 trang bị Starlink tuần qua đã tập kích hàng loạt mục tiêu ở sâu trong hậu phương Ukraine, trong đó có hai tiêm kích hạng nặng Su-27 và hai mô hình học cụ F-16, cũng như bay trinh sát suốt nhiều giờ trên bầu trời Kiev hôm 26/1 mà không bị bắn hạ.

Phạm Giang (Theo Kyiv Post)