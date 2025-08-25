Ukraine nâng cấp mẫu tên lửa từng bắn chìm soái hạm Nga

Ukraine lần đầu công bố ảnh phiên bản tăng tầm của tên lửa Neptune, loại vũ khí được nước này sử dụng để bắn chìm soái hạm Moskva của Nga.

Zbroya, cổng thông tin về quốc phòng của chính phủ Ukraine, hôm 24/8 đăng video giới thiệu một số loại vũ khí của nước này nhân kỷ niệm Ngày Độc lập, trong đó có phiên bản tăng tầm của tên lửa hành trình R-360 Neptune với cánh gấp dạng chữ X đặc trưng.

Đây là lần đầu tiên Ukraine công bố hình ảnh phiên bản tăng tầm của tên lửa Neptune kể từ khi bắt đầu dự án nâng cấp mẫu vũ khí này vào cuối năm 2023. Vụ phóng tên lửa Neptune trong video là hình tư liệu từ các cuộc thử nghiệm trong giai đoạn năm 2018-2020, không phải phiên bản mới.

Ukraine khoe bản nâng cấp của tên lửa từng bắn chìm soái hạm Moskva Tên lửa Neptune tăng tầm trong video công bố ngày 24/8. Video: Zborya

Dựa vào video, giới quan sát nhận định biến thể nâng cấp của Neptune có chiều dài hơn 6 m chưa tính tầng đẩy, hơn khoảng một m so với phiên bản gốc. Đường kính thân cũng được tăng từ 0,38 m lên 0,5 m. Kích cỡ lớn hơn được cho là nhằm bổ sung chỗ chứa nhiên liệu, giúp tăng tầm bắn của quả đạn.

Thông số kỹ thuật cụ thể của tên lửa Neptune tăng tầm không được tiết lộ, ngoại trừ nó được thiết kế để tập kích mục tiêu mặt đất.

Neptune được Viện thiết kế Luch của Ukraine chế tạo dựa trên cơ sở tên lửa 3M24 Uran thời Liên Xô, nhưng được cải tiến về tầm bắn và hệ thống điện tử. Nó từng tập kích nhiều mục tiêu quan trọng của Nga trong xung đột, nổi bật là vụ đánh chìm tàu tuần dương Moskva, soái hạm của Hạm đội Biển Đen thuộc hải quân Nga, hồi tháng 4/2022.

Tên lửa Neptune nguyên bản dài hơn 5 m, có khối lượng 870 kg, trong đó đầu đạn nặng khoảng 150 kg, đạt tầm bắn khoảng 300 km.

Phiên bản diệt hạm của Neptune sử dụng hệ thống dẫn đường quán tính để bay tới khu vực chỉ định, sau đó kích hoạt đầu dò radar chủ động để săn tìm và lao vào mục tiêu. Biến thể tấn công mặt đất được trang bị hệ thống định vị vệ tinh GPS và cảm biến hồng ngoại.

Tháng 12/2023, trung tướng Ivan Havrylyuk, khi đó là thứ trưởng quốc phòng Ukraine, tiết lộ Kiev đang phát triển phiên bản nâng cấp của tên lửa Neptune với tên gọi "Neptune tăng tầm". Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hồi tháng 3 cho biết biến thể này đã vượt qua các cuộc thử nghiệm và có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách tối đa 1.000 km, gấp hơn ba lần phiên bản gốc.

Tên lửa Neptune được khai hỏa trong cuộc thử nghiệm hồi tháng 5/2020. Ảnh: BQP Ukraine

Phát triển và sản xuất vũ khí tầm xa nội địa được Ukraine coi là yếu tố quan trọng trong chiến lược phòng thủ, giữa lúc Nga tăng cường tấn công, trong khi nguồn viện trợ quân sự từ phương Tây cho Kiev bị hạn chế.

Tổng thống Zelensky tuần trước xác nhận Ukraine đã phát triển mẫu tên lửa nội địa mới có tầm bắn 3.000 km mang tên Flamingo, thêm rằng quá trình sản xuất hàng loạt dự kiến bắt đầu vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau.

Nhà sản xuất Fire Point cho biết tên lửa Flamingo có đầu đạn nặng 1.150 kg và hiện xuất xưởng với tốc độ khoảng một quả một ngày. Công ty này đặt mục tiêu tăng ít nhất 7 lần sản lượng từ giờ cho đến tháng 10.

Phạm Giang (Theo RBC Ukraine, AP)