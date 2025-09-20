Ukraine muốn xuất khẩu vũ khí để thêm nguồn thu

Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine dự định xuất khẩu một số loại vũ khí để có nguồn thu cho sản xuất quốc phòng trong nước.

"Ukraine đã có một số loại vũ khí với số lượng lớn hơn nhiều so với nhu cầu thực tế. Với phương án xuất khẩu có kiểm soát, chúng ta sẽ tích lũy được kinh phí để sản xuất thêm những thứ mà quân đội cần", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu ngày 19/9, liệt kê thiết bị không người lái (drone), vũ khí chống tăng và "một số loại khác".

Tổng thống Zelensky cũng đề cập một số bên mua hàng tiềm năng như Mỹ, châu Âu, các đối tác trên thế giới quan tâm đến vũ khí Ukraine và "những bên đã hỗ trợ Kiev". Ông cho biết giới chức Ukraine sẽ soạn thảo định hướng xuất khẩu trong hai tuần tới.

Lãnh đạo Ukraine thêm rằng nước này sẽ thiết lập các biện pháp kiểm soát hiệu quả để Moskva và các đồng minh không tiếp cận được công nghệ vũ khí của Kiev.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu tại Kiev ngày 17/9. Ảnh: AFP

Ukraine phụ thuộc đáng kể vào nguồn viện trợ tài chính và quân sự từ phương Tây kể từ khi xung đột bùng phát đầu năm 2022. Nước này sau đó thúc đẩy sản xuất quốc phòng nội địa, đáng chú ý là drone. Tổng thống Zelensky hồi đầu tháng tuyên bố gần 60% khí tài lực lượng Ukraine đang sử dụng là sản phẩm nội địa, tăng khoảng 20% so với cách đây nửa năm.

Trong ngân sách năm tài khóa 2025, Ukraine đã phân bổ 1,3 tỷ USD cho hoạt động sản xuất quốc phòng, nỗ lực nhằm giảm thiểu lệ thuộc vào khí tài nước ngoài. Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky vẫn tiếp tục kêu gọi các đồng minh phương Tây cung cấp thêm vũ khí, đặc biệt là tổ hợp Patriot do Mỹ sản xuất.

Như Tâm (Theo AFP, Reuters)