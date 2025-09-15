Ukraine mở rộng phản công ở tỉnh Sumy

Tổng thống Zelensky cho biết quân đội Ukraine đã tiến vào các huyện biên giới thuộc tỉnh Sumy, nơi Nga tìm cách thiết lập chỗ đứng trong nhiều tháng.

"Có những kết quả tích cực tại vùng giáp biên thuộc tỉnh Sumy. Các đơn vị của Ukraine đang tiếp tục tiến về phía biên giới", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 14/9 cho biết.

Ông Zelensky tuyên bố lực lượng Nga "chịu tổn thất đáng kể trên mặt trận ở tỉnh Kharkov, trong đó có Kupyansk, cũng như tỉnh Donetsk". "Chúng tôi tiếp tục các hoạt động ở Dobropolye", ông đề cập đến đô thị phía bắc Pokrovsk, nơi quân đội Nga gần đây đạt bước tiến sâu. "Điều quan trọng là chúng tôi đang đẩy lùi các cuộc tiến công của Nga".

Vị trí tỉnh Sumy, Kharkov và Donetsk. Đồ họa: RYV

Sau khi đẩy lùi lực lượng Ukraine khỏi tỉnh Kursk, quân đội Nga tiến công qua biên giới và kiểm soát một số ngôi làng thuộc tỉnh Sumy trong nỗ lực thiết lập vùng đệm an ninh tại đây. Nga nhiều lần tập kích các đô thị thuộc tỉnh Sumy, trong đó có thủ phủ cùng tên của tỉnh.

Nga cùng lúc tiếp tục chiến dịch tiến công chậm rãi ở vùng Donbass, gồm hai tỉnh Donetsk và Lugansk, tuyên bố kiểm soát thêm các khu dân cư gần như mỗi ngày. Denis Pushilin, lãnh đạo tỉnh Donetsk do Nga bổ nhiệm, cho biết quân đội nước này đang tiến công theo thế gọng kìm gần thành trì Pokrovsk.

Tổng cục Tình báo Quân đội (GUR) Ukraine, phối hợp với Lực lượng Tác chiến Đặc biệt (SSO), ngày 13/9 triển khai "chiến dịch vô cùng phức tạp làm gián đoạn giao thông trên tuyến đường sắt Oryol - Kursk của Nga", theo truyền thông Ukraine.

Một nguồn tin Ukraine cho biết đoạn đường sắt này là tuyến tiếp tế quan trọng cho các đơn vị Nga đang tham chiến ở tỉnh Kharkov và Sumy.

Lính pháo binh Ukraine tại vị trí gần tiền tuyến ngày 2/6. Ảnh: AP

Trước đó, nhân viên đường sắt Nga phát hiện một số quả mìn trên đoạn Maloarkhangelsk - Glazunovka thuộc tuyến Oryol - Kursk. Vệ binh Quốc gia Nga cử đơn vị rà phá bom mìn tới hiện trường, song một quả mìn phát nổ khiến hai quân nhân thiệt mạng và một người bị thương nặng.

Một vụ tấn công khác xảy ra vào đêm 14/9 nhắm vào tuyến đường sắt St. Petersburg - Pskov. Các nguồn tin Ukraine tuyên bố một đầu máy tàu hỏa bị trật bánh và 15 toa bồn chở nhiên liệu bị phá hủy trong vụ tập kích.

"Do những tuyến đường sắt bị hư hại, Nga sẽ đối mặt thách thức hậu cần nghiêm trọng ảnh hưởng đáng kể khả năng mở chiến dịch chống lại lực lượng Ukraine", các nguồn tin Ukraine cho biết.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, Reuters)