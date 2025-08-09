Ukraine lắp tên lửa chống UAV lên máy bay phun thuốc sâu

Ukraine lắp tên lửa đối không R-73, vốn dành cho tiêm kích, lên máy bay phun thuốc sâu Z-137 để đối phó với UAV của đối phương.

Video được công bố ngày 8/8 cho thấy một máy bay nông nghiệp Zlin Z-137 bay thấp qua cánh đồng ngô của Ukraine, thân phi cơ được sơn màu xám với hai vạch trắng ở đuôi để giảm nguy cơ bị bắn nhầm.

Phía dưới mỗi cánh chiếc Z-137 được lắp một giá treo gắn tên lửa đối không R-73. Loại đạn này vốn được trang bị cho tiêm kích Su-37 hoặc MiG-29, có thể đánh trúng mục tiêu bay đối đầu từ khoảng cách 30 km và bám đuổi mục tiêu ở cách 14 km.

Zlin Z-137, còn gọi là Zlin Z-37, được Tiệp Khắc chế tạo từ năm 1965-1987 với hơn 710 chiếc đã xuất xưởng. Mẫu máy bay nông nghiệp này chủ yếu được sử dụng để phun thuốc sâu, rải phân bón hoặc gieo hạt, có thể đạt tốc độ tối đa 210 km/h.

Máy bay nông nghiệp Ukraine lắp tên lửa đối không để chống UAV Máy bay nông nghiệp Z-137 gắn tên lửa đối không R-73 của Ukraine trong video công bố ngày 8/8. Video: X/bayraktar_1love

"Máy bay nông nghiệp gắn tên lửa đối không là một trong những phương án chống UAV ấn tượng nhất của Ukraine từ trước đến nay", biên tập viên Thomas Newdick của chuyên trang quân sự War Zone nhận định. "Cải tiến này cho thấy cách Ukraine liên tục phát triển các hệ thống phòng không tùy biến và tận dụng kho tên lửa cũ".

Chưa rõ phi công trên máy bay Z-137 sẽ nhắm mục tiêu thế nào. Phi cơ trong video dường như không được trang bị hệ thống cảm biến để phát hiện mục tiêu và ngắm bắn cho tên lửa.

"Nếu không có cảm biến, máy bay Z-137 gắn tên lửa đối không R-73 sẽ chủ yếu tác chiến vào ban ngày", Newdick cho biết. "Kính nhìn đêm có thể là một giải pháp thay thế khả thi".

Đây không phải máy bay nông nghiệp đầu tiên được chuyển đổi sang mục đích quân sự. Bộ tư lệnh Tác chiến đặc biệt của không quân Mỹ hồi đầu năm giới thiệu OA-1K Skyraider II, biến thể quân sự của máy bay nông nghiệp Air Tractor AT-802. Quân đội Mỹ dự kiến mua 75 chiếc OA-1K.

OA-1K có tốc độ tối đa hơn 390 km/h và tốc độ hành trình 330 km/h, tầm hoạt động hơn 2.400 km. Máy bay được trang bị 10 giá treo có thể lắp tên lửa AGM-114, cụm ống phóng tên lửa AGR-20 và bom dẫn đường GBU-12.

Nguyễn Tiến (Theo War Zone, AFP, AP)