Ukraine khoe 'quân bài dữ liệu' để nâng vị thế với phương Tây

Phó thủ tướng Ukraine cho rằng những dữ liệu tác chiến thu được trong xung đột là quân bài để Kiev nâng cao giá trị với đồng minh phương Tây.

"Nhu cầu về dữ liệu là rất lớn. Chúng tôi đang cân nhắc rất kỹ lưỡng về cách chia sẻ hình ảnh thu thập được cho các đồng minh phương Tây. Tôi nghĩ đây là một trong các 'quân bài', như cách đồng nghiệp và đối tác thường gọi, để xây dựng quan hệ đôi bên cùng có lợi", Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Chuyển đổi số Ukraine Mykhailo Fedorov cho biết trong cuộc phỏng vấn hồi giữa tuần.

Ông Fedorov khẳng định những dữ liệu chiến trường mà Ukraine thu được trong hơn 3 năm xung đột là "vô giá", ám chỉ rằng nước này sẽ không cung cấp chúng miễn phí. "Chúng tôi đang xây dựng chính sách để tổ chức quy trình này một cách đúng đắn", ông nói.

Bình luận được Phó thủ tướng Ukraine đưa ra trong lúc Kiev cố gắng củng cố quan hệ hợp tác trên lĩnh vực công nghiệp và quốc phòng với các đối tác phương Tây. Ukraine tự quảng bá mình là "bãi thử vũ khí" cho các nhà sản xuất thân thiện và đã nhận drone từ hàng trăm doanh nghiệp quốc phòng nước ngoài.

Phó thủ tướng Ukraine Mykhailo Fedorov tại Kiev hôm 26/8. Ảnh: Reuters

Sở hữu lượng lớn dữ liệu là yếu tố quan trọng để huấn luyện mô hình AI. Đây là nhu cầu cấp bách đối với ngành công nghiệp quốc phòng toàn cầu, đặc biệt là để áp dụng cho công nghệ bầy đàn thiết bị bay không người lái (drone).

Dữ liệu về hoạt động dân sự có thể mua được trên thị trường, còn dữ liệu chiến sự không dễ như vậy. Video từ drone tự sát cung cấp hình ảnh chi tiết về cách chúng di chuyển trên chiến trường và tập kích mục tiêu, trong khi drone trinh sát mang đến cái nhìn toàn cảnh về tình hình chiến trường.

Reuters cho rằng xung đột đã cung cấp cho Kiev lượng tư liệu chiến trường hiếm có, điều có thể giúp Ukraine chứng tỏ giá trị của mình với Mỹ và đồng minh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi đầu năm từng tuyên bố Ukraine "không có quân bài nào" để đàm phán, trong lúc ông nỗ lực làm trung gian để giúp chấm dứt xung đột tại quốc gia châu Âu.

Phạm Giang (Theo Reuters, Business Insider)