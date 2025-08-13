Ukraine khoe drone đánh chặn đạt tốc độ hơn 300 km/h

Ukraine công bố mẫu drone FPV đánh chặn đạt tốc độ 315 km/h, được phát triển nhằm đối phó UAV tự sát tầm xa Geran-2 của Nga.

Wild Hornets, tổ chức tình nguyện chuyên sản xuất thiết bị bay không người lái góc nhìn thứ nhất (drone FPV) cho quân đội Ukraine, ngày 11/8 đăng video drone đánh chặn Sting bay thử nghiệm trên cánh đồng trống tại địa điểm không được công bố.

Phần lớn thông số kỹ thuật trên màn hình được làm mờ, trừ tốc độ bay của thiết bị. Video cho thấy có thời điểm chiếc Sting đạt tốc độ 315 km/h, gấp nhiều lần mức 60 km/h của drone FPV thông thường. "Sting được phát triển để chuyên đánh chặn máy bay không người lái (UAV) tự sát dạng Shahed. Nó giờ thậm chí còn uy lực và nhanh hơn nhiều", Wild Hornets cho biết.

Ukraine khoe drone đánh chặn bay nhanh ngang tàu cao tốc Cuộc thử nghiệm bay của drone Sting trong video đăng ngày 11/8. Video: Wild Hornets

Truyền thông Ukraine cho rằng chưa thể xác thực con số mà Wild Hornets đưa ra, cũng như liệu drone Sting có thể duy trì tốc độ này trong bao lâu. Tuy nhiên, giới chuyên gia quân sự nước này vẫn khẳng định Sting là một trong những mẫu drone FPV vũ trang bay nhanh nhất từ trước đến nay.

Phiên bản gốc của Sting xuất hiện từ cuối năm 2024, có tốc độ khoảng 160 km/h. Đây được đánh giá là "ngôi sao đang lên" của ngành công nghiệp drone Ukraine và đã được triển khai trên tiền tuyến, song chưa rõ quy mô cụ thể. Wild Hornets cho biết mỗi quả đạn có giá khoảng 2.500 USD và chúng đã đánh chặn thành công gần 100 phi cơ Geran-2.

Ukraine gần đây đẩy mạnh sản xuất và nâng cấp drone đánh chặn để đối phó UAV tự sát dòng Geran-2 của Nga. Những phiên bản Geran-2 đời đầu có tốc độ khoảng 185 km/h, nhưng quân đội Nga gần đây cũng bắt đầu triển khai dòng Geran-3 dùng động cơ tua-bin phản lực có tốc độ hành trình 400-500 km/h và hơn 800 km/h khi bổ nhào xuống mục tiêu.

Số lượng UAV Geran mà Nga triển khai trong mỗi đợt tập kích đã tăng mạnh trong thời gian qua. Chúng thường được phóng trước hoặc hiệp đồng với tên lửa đạn đạo và hành trình, khiến lưới phòng không Ukraine bị quá tải và để lọt nhiều vũ khí.

Phi cơ hiện cũng bay lắt léo và ở độ cao lớn hơn, ngoài tầm bắn hiệu quả của các tổ phòng không di động trang bị súng máy, vô hiệu hóa một trong những phương án phòng không giá rẻ của Ukraine.

Drone đánh chặn Sting của Ukraine. Ảnh: Wild Hornets

Thủ tướng Mikhail Mishustin tháng trước cho biết Nga đã xuất xưởng nhiều drone gấp ba lần mục tiêu đề ra, được cho là đề cập kế hoạch sản xuất UAV tầm xa kiểu Geran và các mẫu drone nhỏ hơn.

Thiếu tá Robert Brovdi, tư lệnh Lực lượng thiết bị không người lái Ukraine, đầu tháng 7 cảnh báo nguy cơ nước này phải đối mặt hơn 1.000 UAV Geran-2 mỗi ngày trong thời gian tới.

Phạm Giang (Theo Business Insider)