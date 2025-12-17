Ukraine khoe drone đánh chặn đạt tốc độ 400 km/h

Quan chức Ukraine tuyên bố nước này đã sản xuất được drone đánh chặn đạt tốc độ 400 km/h, trong nỗ lực đối phó UAV Geran của Nga.

"400 km/h, đó là tốc độ của thiết bị bay không người lái (drone) đánh chặn sử dụng động cơ chế tạo bởi Motor-G, thành viên Brave1", Bộ trưởng Chuyển đổi số Ukraine Mykhailo Fedorov cho biết hôm 15/12.

Brave1 là nền tảng do chính phủ Ukraine thành lập nhằm thúc đẩy các dự án quốc phòng nội địa. Nền tảng này tiết lộ Motor-G đang xuất xưởng khoảng 100.000 động cơ drone mỗi tháng, dù chế tạo loại động cơ này ở Ukraine "dường như là điều bất khả thi" vào thời điểm cách đây hai năm.

"Ngày càng có nhiều drone bay bằng động cơ sản xuất ở Ukraine", ông Fedorov cho hay.

Một mẫu drone đánh chặn của Ukraine trong ảnh đăng hồi tháng 8. Ảnh: Militarnyi

Xung đột đang thúc đẩy ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine phát triển nhanh chóng, trong đó drone dân sự được cải tiến để trở thành phương tiện đánh chặn tốc độ cao. Tổ chức tình nguyện Wild Hornets hồi giữa năm nay cũng giới thiệu mẫu drone đánh chặn có tốc độ lên tới 315 km/h, gấp nhiều lần mức 60 km/h của drone góc nhìn thứ nhất thông thường.

Drone đánh chặn Ukraine sở hữu tốc độ cao dù chỉ trang bị động cơ cánh quạt, thay vì động cơ phản lực hoặc rocket nhiên liệu rắn. Loại vũ khí này cũng có mức giá thấp, thường chỉ dưới 6.000 USD mỗi chiếc, do được thiết kế để trở thành phương án đánh chặn có thể triển khai với số lượng lớn.

Ukraine gần đây đẩy mạnh nâng cấp tốc độ drone đánh chặn nhằm chống lại máy bay không người lái (UAV) tự sát dòng Geran của Nga.

Phiên bản Geran-2 thông thường có tốc độ 185-290 km/h. Từ đầu năm nay, Nga bắt đầu triển khai dòng Geran-3 có vận tốc khoảng 370 km/h nhờ trang bị động cơ phản lực. Các drone đánh chặn Ukraine khi đó không thể bắt kịp mục tiêu.

Dù vậy, hình ảnh công bố gần đây cho thấy các nhà sản xuất Ukraine dường như đã khắc phục được vấn đề. Serhii Sternenko, lãnh đạo tổ chức tình nguyện chuyên quyên góp drone cho quân đội Ukraine, hồi tháng 11 đăng ảnh drone đánh chặn nước này lao vào UAV phản lực Nga từ phía sau.

Drone Ukraine áp sát UAV phản lực Nga từ phía sau trong ảnh đăng hôm 30/11. Ảnh: X/sternenko

Phạm Giang (Theo Business Insider)