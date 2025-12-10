Quân đội Ukraine công bố video lực lượng đặc nhiệm Alpha huấn luyện cùng chó robot được gắn cảm biến và mang súng trường trên lưng.

Cơ quan an ninh Ukraine (SBU) ngày 8/12 đăng video quảng bá về đơn vị biệt kích Alpha nhằm tuyển mộ chuyên gia dân sự cho lực lượng này. Video có hình ảnh hoạt động huấn luyện chiến thuật của đơn vị, trong đó xuất hiện mẫu thiết bị không người lái mặt đất 4 chân, còn gọi là chó robot.

Nó được trang bị nhiều cảm biến và mang trên lưng súng trường tấn công CZ BREN 2, kèm hộp tiếp đạn dạng trống Magpul PMAG D-60 với 60 viên. Robot dường như được điều khiển từ xa và đã khai hỏa vào bia mục tiêu trong buổi huấn luyện.

CZ BREN 2 là mẫu súng trường hiện đại dành cho đặc nhiệm Ukraine. Chó robot được trang bị vũ khí này cho thấy nó được thiết kế cho nhiệm vụ tác chiến ở cự ly gần, theo biên tập viên Dylan Malyasov của trang quân sự Defence Blog.

Ukraine khoe chó robot gắn súng trường

SBU không tiết lộ danh tính nhà sản xuất và liệu sản phẩm đã được triển khai trên thực địa hay chưa. "Rõ ràng mục đích của video là cho thấy sự quan tâm của SBU đối với các công nghệ quân sự hiện đại, cũng như thu hút thế hệ tân binh mới có nền tảng kiến thức về kỹ thuật, robot và công nghệ thông tin", Malyasov cho hay.

Chó robot tích hợp vũ khí đã được thử nghiệm bởi quân đội nhiều nước và các công ty tư nhân trong những năm gần đây, trong đó có tại Mỹ và Trung Quốc, dù hiệu quả thực tế và khả năng sống sót trên chiến trường vẫn còn là dấu hỏi.

Lữ đoàn Cơ giới số 28 Ukraine tháng 8/2024 tiết lộ đang sử dụng chó robot BAD2 ở gần tiền tuyến tại tỉnh Donetsk. Công ty an ninh Brit Alliance tại Anh đã chuyển giao hơn 30 sản phẩm cho Ukraine.

Chó robot gắn súng trường trong video được SBU công bố hôm 8/12.

Mẫu chó robot này được trang bị công nghệ viễn thám và camera ảnh nhiệt, có khả năng sục sạo bên trong chiến hào, tòa nhà và khu vực có cây cối rậm rạp, những nơi mà thiết bị bay không người lái không thể trinh sát.

Nó có tốc độ 15 km/h, thời lượng hoạt động tối đa 5 giờ và vận chuyển được 7 kg đạn dược, thiết bị y tế hoặc các vật tư khác đến những điểm nóng trên chiến trường. Robot còn được bọc lớp ngụy trang chống nhiệt do Đức sản xuất, nhằm hạn chế khả năng bị trinh sát đối phương phát hiện. Mỗi sản phẩm có giá 4.500-9.000 USD tùy cấu hình.

