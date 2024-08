Ukraine phát triển một mẫu "quân khuyển robot" có khả năng dò mìn hoặc trinh sát chiến hào thay binh sĩ, có thể sắp được đưa ra tiền tuyến.

AFP cho biết phóng viên của hãng tuần trước được giới thiệu một mẫu thiết bị không người lái mặt đất 4 chân, còn gọi là chó robot, tại địa điểm không tiết lộ ở Ukraine.

Mẫu robot này tên "BAD One", có thể đứng lên, cúi xuống, chạy và nhảy theo lệnh được người điều khiển truyền đến. Nó có chiều cao thấp nên khó bị phát hiện, đồng thời được trang bị camera ảnh nhiệt để có thể rà soát bên trong các chiến hào của đối phương hay các tòa nhà ở khu vực chiến sự thay cho binh sĩ.

"Quân nhân được cử đi làm nhiệm vụ trinh sát của chúng tôi hầu hết đều là những người có kinh nghiệm và được đào tạo bài bản, song họ cũng đối mặt với rủi ro rất lớn", Yuri, một trong những người vận hành, cho biết. "Mẫu chó này giúp giảm thiểu nguy cơ với các binh sĩ và tăng cường năng lực tác chiến của đơn vị. Đây là chức năng cốt lõi của nó".

Ukraine khoe chó robot có khả năng dò mìn, trinh sát Chó robot của Ukraine thể hiện khả năng di chuyển. Video: AFP

Ngoài ra, "BAD One" còn có khả năng phát hiện mìn hoặc thiết bị nổ tự chế (IED), cũng như vận chuyển tối đa 7 kg đạn dược, thuốc men đến các điểm nóng trên chiến trường. Nguyên mẫu ở buổi trình diễn được trang bị pin với thời lượng hoạt động khoảng hai giờ.

Nó còn có một phiên bản hiện đại hơn là "BAD Two", song chưa được giới thiệu vì lý do an ninh.

Với khả năng hoạt động lén lút và tính linh hoạt cao, "BAD One" có thể sớm trở thành công cụ hữu ích trên tiền tuyến của quân đội Ukraine, lực lượng vốn đang thiếu hụt nhân lực.

Chó robot "BAD One" của Ukraine tại địa điểm không tiết lộ hôm 7/8. Ảnh: AFP

"Tôi không thể tiết lộ chúng tôi sẽ triển khai bao nhiêu con", Yuri nói. "Nhưng điều này sẽ có tác động lớn đối với hoạt động quân sự và giúp các quân nhân được an toàn hơn".

Yuri tiết lộ "BAD One" được gắn công tắc khẩn cấp, cho phép người vận hành có thể xóa sạch dữ liệu bộ nhớ, trong trường hợp nó rơi vào tay lực lượng Nga.

Phạm Giang (Theo AFP)