Ukraine khẳng định không đổi lãnh thổ lấy hòa bình

Tổng thống Ukraine tiếp tục kêu gọi Nga đàm phán chấm dứt chiến sự, nhưng nhấn mạnh Ukraine sẽ không từ bỏ bất kỳ vùng lãnh thổ nào.

Tuyên bố được Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đưa ra trong bài phát biểu qua video tối 25/3, dường như nhằm đáp lại tuyên bố của Sergei Rudskoi, cục trưởng Cục tác chiến Bộ tổng tham mưu quân đội Nga, rằng Moskva đã gần hoàn thành giai đoạn một của chiến dịch và sẽ tập trung "vào mục tiêu chính, giải phóng Donbass".

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong bài phát biểu tối 25/3. Ảnh: Facebook/Chính phủ Ukraine

Phe ly khai do Nga hậu thuẫn đã kiểm soát một phần khu vực Donbass, miền đông Ukraine từ năm 2014 và lực lượng Nga đang tìm cách đẩy các đơn vị phòng thủ của Ukraine ra khỏi khu vực này, bao gồm thành phố cảng Mariupol.

Tuyên bố mà tướng Rudskoi đưa ra cũng cho thấy Nga có thể đang thay đổi chiến thuật, không tìm cách chiếm Kiev và các thành phố lớn khác sau nhiều tuần tiến quân chậm chạp.

Zelensky một lần nữa kêu gọi Nga đàm phán để chấm dứt xung đột, nhưng khẳng định Ukraine sẽ không bao giờ "đổi bất kỳ vùng lãnh thổ nào để lấy hòa bình". Ông cho rằng Nga đã hứng chịu tổn thất lớn nhưng chưa chiếm được thủ đô Kiev hay Kharkov, thành phố lớn thứ hai Ukraine.

Tổng thống Ukraine nói rằng phía Nga đã thiệt hại hơn 16.000 binh sĩ nhưng không cung cấp dữ liệu chứng minh. Bộ Quốc phòng Nga trong cuộc họp báo hôm 25/3 thông báo 1.351 quân nhân nước này tử trận ở Ukraine, 3.825 người bị thương. Đây là lần cập nhật thương vong thứ hai của Nga kể từ ngày 2/3.

Zelensky còn cho hay giới chức đã đảm bảo 18 hành lang nhân đạo trong tuần qua, sơ tán 37.606 người, trong đó có 26.477 người từ Mariupol tới Zaporizhzhia.

Cục diện chiến trường Ukraine sau một tháng giao tranh. Bấm vào ảnh để xem chi tiết.

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba hôm 25/3 cho biết đối thoại với Moskva gặp nhiều khó khăn do bất đồng trong các vấn đề then chốt, đặc biệt là vấn đề tiếng Ukraine sẽ là ngôn ngữ quốc gia duy nhất tại Ukraine. Ông cũng nhấn mạnh "phái đoàn Ukraine bày tỏ lập trường cứng rắn" và khẳng định Kiev sẽ không nhượng bộ, yêu cầu "ngừng bắn, đảm bảo an ninh và toàn vẹn lãnh thổ Ukraine".

Một tháng sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine, Liên Hợp Quốc ghi nhận 1.081 dân thường đã thiệt mạng và 1.707 người bị thương, cảnh báo con số thực tế có thể cao hơn nhiều. Hơn 3,7 triệu người Ukraine phải di tản sang nước ngoài, một nửa số này đến Ba Lan, trong tổng số hơn 10 triệu người rời bỏ nhà cửa do chiến sự.

Hồng Hạnh (Theo AP/CNN)