Ukraine hứng hơn 3.000 UAV, bom lượn Nga trong một tuần

Tổng thống Zelensky cho biết Nga đã phóng hơn 3.000 bom lượn và UAV vào Ukraine trong một tuần, đề nghị đồng minh tăng viện trợ tên lửa phòng không.

"Chỉ riêng trong tuần này, Nga đã triển khai hơn 1.700 máy bay không người lái (UAV) tự sát, 69 tên lửa các loại và 1.380 bom dẫn đường. Đó là lý do tại sao chúng tôi luôn cần bổ sung tên lửa phòng không hàng ngày, cũng như tiếp tục hợp tác với Mỹ và châu Âu để bảo vệ bầu trời tốt hơn", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết hôm nay.

Phát biểu được đưa ra sau khi cuộc họp giữa phái đoàn Mỹ, Nga và Ukraine, diễn ra trong hai ngày ở thành phố Abu Dhabi của Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), đã kết thúc mà không có thỏa thuận. Đây là cuộc họp ba bên trực tiếp đầu tiên kể từ khi xung đột bùng phát, nhằm thảo luận về kế hoạch hòa bình do Tổng thống Donald Trump đề xuất.

Ông Zelensky vẫn đánh giá những cuộc đàm phán "mang tính xây dựng", thêm rằng quan chức Ukraine và Mỹ đồng ý gặp lại nhau tại UAE vào tuần tới. Tổng thống Ukraine cũng thông báo Washington đã nêu ra "hình thức tiềm năng nhằm chính thức hóa những yếu tố để kết thúc xung đột, cũng như những điều kiện cần thiết để đạt được điều đó".

Lính cứu hỏa Ukraine chữa cháy tại thủ đô Kiev sau vụ tập kích ngày 24/1. Ảnh: Reuters

Moskva và Kiev thường xuyên tập kích lãnh thổ của nhau kể từ đầu xung đột. Tuy nhiên, giới chức Ukraine đánh giá các cuộc tấn công của Nga trong mùa đông năm nay là dữ dội nhất, khi UAV và tên lửa áp đảo lưới phòng không đối phương, phá hủy nhiều cơ sở hạ tầng và gây khủng hoảng năng lượng, khiến hàng loạt thành phố lớn không có điện và nước giữa mùa đông giá rét.

Bộ tư lệnh không quân Ukraine cùng ngày thông báo Nga đã phóng hai tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M hoặc S-300 hoán cải, cùng 102 UAV tự sát và mồi bẫy. "Các đơn vị phòng không đã bắn hạ 87 phi cơ, 15 chiếc còn lại đánh trúng 10 địa điểm. Chúng tôi đang làm rõ thông tin về hai tên lửa", cơ quan này cho hay.

Trong đòn tấn công trước đó một ngày, không quân Ukraine tuyên bố bắn hạ 372 trong số 396 mục tiêu, song thừa nhận để lọt 2 tên lửa cùng 18 UAV, mất dấu 4 quả đạn khác. "Hệ thống sưởi ấm tại 1.676 tòa chung cư đã ngừng hoạt động sau trận không kích ngày 24/1", thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết.

Các vụ tập kích của Nga thời gian qua đã gây thiệt hại nặng cho Kiev, buộc nửa triệu người phải sơ tán. Nhiệt độ dưới 0 độ C và Nga liên tục tấn công cũng khiến nỗ lực khôi phục hệ thống cấp điện, sưởi ấm bị chậm trễ.

Bộ Quốc phòng Nga khẳng định những cuộc tập kích hiệp đồng quy mô lớn là nhằm trả đũa "các đợt tấn công của Ukraine nhằm vào địa điểm dân sự tại Nga", thêm rằng mục tiêu gồm doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng và hạ tầng năng lượng phục vụ quân đội Ukraine.

Hướng bay của tên lửa và UAV Nga trong cuộc tập kích ngày 24/1. Đồ họa: Monitorwar

Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, Reuters)