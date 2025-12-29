Ukraine mở cuộc điều tra sau vụ binh sĩ nước này bị nghi chạy khỏi sở chỉ huy tại Huliaipole, để lại nhiều thiết bị và tài liệu nhạy cảm.

Truyền thông Nga cuối tuần trước công bố video quân nhân nước này khám xét sở chỉ huy còn nguyên vẹn của một tiểu đoàn Ukraine tại Huliaipole, thành phố lớn thứ hai ở tỉnh Zaporizhzhia. Binh sĩ Ukraine dường như đã rút lui một cách vội vã, bỏ lại nhiều tài liệu mật, bản đồ tác chiến, điện thoại và máy tính chứa dữ liệu nhạy cảm mà không tiêu hủy.

Các tài khoản mạng xã hội có liên hệ với quân đội Nga nhận định thu được lượng lớn thông tin như vậy sẽ giúp hiểu rõ cấu trúc, mối liên hệ và tình trạng hiện tại của các đơn vị Ukraine trong khu vực. Sự việc cũng gây tổn thất đáng kể cho các lữ đoàn phòng vệ lãnh thổ Ukraine, giữa lúc họ cạn kiệt nhiều nguồn lực trong chiến đấu.

Ukraine điều tra nghi vấn quân nhân 'tháo chạy khỏi sở chỉ huy' ở Zaporizhzhia Quân nhân Nga tại sở chỉ huy của tiểu đoàn Ukraine trong video công bố ngày 26/12. Video: RusVesna

Dựa vào lá cờ treo trên tường, truyền thông Ukraine nhận định vị trí trong video là sở chỉ huy của Tiểu đoàn 1 thuộc Lữ đoàn Phòng vệ Lãnh thổ số 102.

Một nguồn tin giấu tên cho biết có 10 binh sĩ Ukraine tại địa điểm này khi lực lượng Nga tiếp cận, tất cả đều rời khỏi khu vực sau một cuộc đấu súng. "Bộ chỉ huy quân đội không bao giờ cho phép các sở chỉ huy cấp tiểu đoàn ở Huliaipole rút lui kịp thời. Các binh sĩ chạm trán đối phương và phải bỏ lại mọi thứ để tháo chạy", người này nói.

Theo nguồn tin, Tiểu đoàn 1 rút lui vội vã đã làm hở sườn Tiểu đoàn 2 thuộc Lữ đoàn Phòng vệ Lãnh thổ số 102, cho phép lực lượng Nga mở mũi tiến công từ phía đông bắc thành phố Huliaipole và khu dân cư Marfopil gần đó.

Vladyslav Voloshyn, phát ngôn viên Bộ tư lệnh miền Nam của quân đội Ukraine, sau đó cho biết các cơ quan chức năng đang mở cuộc điều tra chi tiết nhằm xác định sự việc có xảy ra hay không, cũng như nguyên nhân và hoàn cảnh dẫn tới điều đó.

Vị trí thành phố Huliaipole. Đồ họa: RYV

Huliaipole là trung tâm hậu cần quan trọng của Ukraine ở tỉnh Zaporizhzhia và nằm tại giao điểm giữa các vùng Dnipropetrovsk, Zaporizhzhia và Donetsk. Lực lượng Nga vào cuối tháng 11 áp sát ngoại ô Huliaipole sau bước tiến nhanh chóng ở phía đông tỉnh Zaporizhzhia.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 28/12 thông báo đã kiểm soát hoàn toàn Huliaipole. Tổng thống Vladimir Putin đánh giá giành được đô thị này "mang lại triển vọng tốt cho quân đội Nga mở rộng hoạt động ở khu vực".

Kiểm soát Huliaipole có thể mở đường cho lực lượng Nga tiến về phía tây tỉnh Zaporizhzhia, cũng như tạo thuận lợi cho họ liên kết mũi tấn công với tỉnh Donetsk lân cận. Một số chuyên gia từng cảnh báo nguy cơ Ukraine thủng phòng tuyến và đối mặt thảm họa chiến lược nếu để mất Huliaipole.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, New Voice of Ukraine)