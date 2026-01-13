Ukraine điều tổ hợp Patriot đến Kharkov để đối phó Iskander-M

Mảnh tên lửa PAC-3 MSE rơi xuống thành phố Kharkov, cho thấy Ukraine đang triển khai tổ hợp Patriot ở khu vực để đối phó đòn tập kích của Nga.

Hình ảnh được truyền thông Ukraine công bố ngày 11/1 cho thấy mảnh vỡ tên lửa rơi xuống thành phố Kharkov sau trận tập kích của Nga trước đó một ngày. Thiết kế phần thân và cánh cho thấy đây là mẫu PAC-3 MSE hiện đại nhất của tổ hợp phòng không Patriot do Mỹ phát triển.

Nhà báo Ukraine Andriy Tsaplienko tuyên bố nước này đã lần bắn hạ được tên lửa đạn đạo Nga trên vùng trời Kharkov vào hôm 10/1. "Điều này từng được coi là bất khả thi, do những quả đạn Iskander-M thường chỉ mất vài giây để đến mục tiêu", ông nói.

Ukraine 'dùng Patriot chặn tên lửa đạn đạo Nga' nhằm vào Kharkov Các vụ nổ trên bầu trời Kharkov ngày 10/1. Video: Truka

Giới chức Ukraine không bình luận về phát biểu trên.

Bộ tư lệnh không quân Ukraine hôm 10/1 cho biết Nga đã sử dụng một tên lửa đạn đạo Iskander-M và 121 máy bay không người lái (UAV) các loại để tập kích nước này. "Lực lượng phòng không đã bắn hạ 94 UAV. Tên lửa đạn đạo và 27 phi cơ đã đánh trúng 15 địa điểm, các mảnh vỡ cũng rơi xuống một khu vực khác", cơ quan này cho hay.

Các trang tin quân sự có liên hệ với quân đội Nga nhận định hệ thống Patriot triển khai ở Kharkov nằm trong hai tổ hợp Ukraine mới tiếp nhận từ Đức và đưa vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu hồi tuần trước. Sự xuất hiện của chúng ở Kharkov dường như là nỗ lực nhằm giảm thiểu thiệt hại từ những đòn tập kích bằng tên lửa đạn đạo của Nga.

Mảnh vỡ tên lửa PAC-3 MSE rơi xuống Kharkov trong ảnh công bố ngày 11/1. Ảnh: Focus UA

Giới chuyên gia Nga nhận định các vụ tập kích bằng tên lửa Iskander-M vào tỉnh Sumy, Kharkov và khu vực Kiev kiểm soát tại Donetsk đang trở thành vấn đề nghiêm trọng, buộc Ukraine điều động tổ hợp Patriot đến gần tiền tuyến hơn.

Patriot là hệ thống vũ khí đắt nhất mà Mỹ và đồng minh viện trợ cho Ukraine. Mỗi tổ hợp có giá gần 1,1 tỷ USD, trong đó tên lửa có chi phí 690 triệu USD và các thành phần khác tốn khoảng 400 triệu USD. Mỗi khẩu đội Patriot hoàn chỉnh gồm một xe chỉ huy, đài radar điều khiển hỏa lực, xe phát điện, đài thông tin liên lạc cùng 6-8 bệ phóng.

Các hệ thống Patriot Ukraine được trang bị tên lửa PAC-3 MSE hiện đại nhất do Mỹ sản xuất, có tầm bắn tối đa 120 km đối với máy bay và 60 km đối với tên lửa đạn đạo. Ukraine nhiều lần ca ngợi hiệu quả của Patriot, nhấn mạnh đây là vũ khí duy nhất đối phó được tên lửa siêu vượt âm Kinzhal và đạn đạo chiến thuật Iskander-M của Nga.

Vị trí thành phố Kharkov. Đồ họa: RYV

Tuy nhiên, tỷ lệ đánh chặn của Patriot ở Ukraine ngày càng suy giảm do tình trạng cạn kiệt tên lửa, trong khi nhiều khẩu đội cũng bị Nga tập kích và phá hủy. Moskva còn liên tục nâng cấp tên lửa đạn đạo Iskander-M, khiến hệ thống Patriot không đạt hiệu quả như mong muốn của Kiev.

Sau nhiều tháng bị tấn công liên tục, một số tổ hợp Patriot đã bị hư hại hoặc phá hủy hoàn toàn, khiến lưới phòng không Ukraine suy yếu đáng kể. Thống kê hồi tháng 10/2025 cho thấy Ukraine dường như chỉ có 5 hệ thống đủ khả năng chiến đấu, không rõ số lượng radar và bệ phóng cụ thể.

Nguyễn Tiến (Theo Focus UA, RG, AP)