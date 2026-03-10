Ukraine điều chuyên gia UAV đến bảo vệ căn cứ Mỹ

Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine đã cử nhóm chuyên gia chống UAV tới Jordan để bảo vệ các căn cứ Mỹ tại đây.

"Chúng tôi đã phản ứng ngay lập tức và điều động các chuyên gia của mình", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trong cuộc phỏng vấn được tờ New York Times công bố ngày 9/3.

Ông Zelensky cho biết nhóm chuyên gia đối phó máy bay không người lái (UAV) đã khởi hành hôm 6/3, một ngày sau khi Ukraine nhận được yêu cầu hỗ trợ từ Mỹ, và họ dự kiến sớm có mặt tại Trung Đông. Một nhóm chuyên gia khác của Ukraine cũng sẽ đến Trung Đông để giúp các nước chặn UAV Iran, thay vì liên tục khai hỏa tên lửa Patriot đắt tiền để chặn chúng.

Nhà Trắng không trả lời câu hỏi liệu Mỹ có nhờ Ukraine giúp đỡ hay không.

Khoảnh khắc UAV phát nổ khiến sân bay Dubai đóng cửa Khoảnh khắc UAV lao xuống khu vực sân bay Dubai, UAE trong video công bố ngày 7/3. Video: CNN

Kiev từng bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ Washington cùng đồng minh trong nỗ lực đối phó UAV tự sát dòng Shahed của Tehran, tương tự phi cơ Geran-2 mà Nga dùng để tập kích Ukraine những năm qua.

Giới chuyên gia đánh giá đây là nỗ lực của Ukraine nhằm ghi điểm với Mỹ, nhất là khi quan hệ giữa hai nước vẫn còn căng thẳng. Tổng thống Donald Trump ngày 5/3 nhắc lại rằng ông coi Tổng thống Zelensky là "trở ngại lớn cho thỏa thuận hòa bình hơn là Tổng thống Nga Vladimir Putin".

Ukraine dường như cũng muốn hỗ trợ các nước Trung Đông để được ủng hộ về mặt ngoại giao trong nỗ lực thúc đẩy Nga ngừng bắn. "Một số quốc gia khu vực có quan hệ rất chặt chẽ với Nga. Đó là lý do họ có thể đối thoại và Nga sẽ dừng lại. Trong trường hợp này, chúng tôi tất nhiên có thể giúp Trung Đông tự vệ", ông Zelensky cho biết.

Lãnh đạo Ukraine khẳng định kể từ khi chiến sự tại Trung Đông bùng phát, ông và cấp dưới đã nhận được cuộc gọi đề nghị hỗ trợ từ lãnh đạo Bahrain, Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Jordan, Kuwait, Qatar và Arab Saudi.

Các quốc gia tại Trung Đông. Đồ họa: Guardian

Xung đột giữa Mỹ - Israel với Iran có nguy cơ cắt đứt nguồn viện trợ vũ khí cho Ukraine. Nước này đã đề nghị đổi thiết bị bay không người lái (drone) đánh chặn UAV để lấy các hệ thống mạnh hơn nhằm đối phó tên lửa đạn đạo Nga.

Tên lửa đánh chặn của hệ thống Patriot đang khan hiếm. Tổng thống Zelensky và Ủy viên châu Âu phụ trách quốc phòng và không gian Andrius Kubilius ước tính khoảng 800 quả Patriot đã được khai hỏa trong những ngày đầu xung đột tại Trung Đông, trong khi nhà sản xuất Lockheed Martin chỉ xuất xưởng 620 quả trong cả năm 2025.

Dmytro Lytvyn, cố vấn của ông Zelensky, cho biết Kiev chỉ nhận được khoảng 600 tên lửa kể từ khi bắt đầu vận hành tổ hợp Patriot hồi tháng 5/2023.

Binh sĩ Ukraine dùng pháo phòng không đối phó UAV Nga tại Kharkov tháng 6/2025. Ảnh: Reuters

Mỹ và các đồng minh, đối tác tại Trung Đông chủ yếu sử dụng hệ thống phòng không Patriot với tên lửa PAC-3, mỗi quả có giá hơn 4 triệu USD. Giới chuyên gia lo ngại kho dự trữ tên lửa PAC-3 tại Trung Đông có thể cạn đến mức nguy hiểm nếu Iran tiếp tục duy trì tập kích cường độ cao.

Bloomberg hồi tuần trước dẫn các nguồn tin am hiểu vấn đề nói rằng Mỹ khó lòng chuyển đủ đạn Patriot đến Trung Đông để duy trì chiến dịch trong 4-5 tuần như Tổng thống Donald Trump ước tính, dẫn tới nguy cơ một số khẩu đội rơi vào tình trạng "trắng bệ", không còn đạn chiến đấu.

