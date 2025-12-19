Ukraine công bố video UAV tự sát tấn công xe phóng được cho là của tổ hợp phòng không S-400 Nga đang di chuyển tại tỉnh Belgorod.

Video do Bộ tổng tham mưu quân đội Ukraine đăng hôm 18/12 cho thấy hai bệ phóng được cho là của tổ hợp phòng không S-400 Nga di chuyển trên đường, dường như đang chuyển vị trí chiến đấu.

Máy bay không người lái (UAV) tự sát Ukraine lao thẳng vào chiếc dẫn đầu, dẫn tới vụ nổ lớn do nhiên liệu tên lửa bị kích hoạt. Trong cảnh tiếp theo, bệ phóng đầu tiên đang bốc cháy dữ dội, xe còn lại cũng bốc khói và bị UAV Ukraine đánh bồi.

Ukraine đăng video UAV tập kích 'hai bệ phóng S-400' của Nga UAV Ukraine tập kích "bệ phóng S-400 Nga" tại tỉnh Belgorod hôm 14/12. Video: Bộ tổng tham mưu quân đội Ukraine

Bộ tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết hai xe phóng đã bị phá hủy, thêm rằng chúng thuộc biên chế Trung đoàn Tên lửa Phòng không số 568 của quân đội Nga. Cuộc tập kích diễn ra tại khu vực Rzhevka ở tỉnh Belgorod hôm 14/12, do Lữ đoàn Trinh sát Pháo binh Độc lập số 15 Ukraine tiến hành.

Một nhà quan sát được cho là có liên hệ với tình báo Nga nói rằng Ukraine đã triển khai tổng cộng 6 UAV tự sát, phá hủy một xe chở đạn kiêm bệ phóng cùng 4 tên lửa và làm hư hại chiếc còn lại. Không có thương vong về người trong sự việc.

WarTranslated, tài khoản X chuyên đưa tin về chiến sự tại Ukraine, cho hay có người đã đăng video về đơn vị S-400 Nga lên mạng vài ngày trước vụ tập kích. "Có khả năng lực lượng Ukraine đã dựa vào hình ảnh để xác định vị trí đối phương và tung đòn tấn công", tài khoản này cho hay.

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin.

Vị trí Rzhevka. Đồ họa: Wikimedia

S-400 là hệ thống phòng không tầm xa có khả năng đánh chặn máy bay và tên lửa hành trình ở khoảng cách tối đa 400 km, cũng như tên lửa đạn đạo ở phạm vi 60 km và độ cao 30 km. Tuy nhiên, hệ thống này không được tối ưu cho nhiệm vụ đánh chặn UAV cỡ nhỏ, cũng như hoàn toàn bất lực trước những đòn tập kích trong quá trình di chuyển.

Quân đội Ukraine hồi tháng 11 tuyên bố đã phá hủy 4 bệ phóng và hai radar thuộc tổ hợp S-400 trong cuộc tập kích bằng tên lửa, UAV vào thành phố cảng Novorossiysk ở miền nam Nga. Hình ảnh vệ tinh sau đó cho thấy dấu vết hư hại tại nơi từng đặt 4 bệ phóng, song không thể xác định rõ thiệt hại cụ thể.

Phạm Giang (Theo Militarnyi, Defence Blog)