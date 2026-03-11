Ukraine đăng video tên lửa Storm Shadow lao xuống 'nhà máy Nga'

Ukraine công bố video đòn tập kích bằng tên lửa Storm Shadow vào một nhà máy tại tỉnh Bryansk thuộc Nga, dẫn đến các vụ nổ lớn.

Bộ tổng tham mưu quân đội Ukraine ngày 10/3 thông báo đã tập kích nhà máy vi điện tử Kremniy El tại tỉnh Bryansk của Nga bằng tên lửa hành trình Storm Shadow. "Cơ sở này chuyên về công nghệ bán dẫn và vi mạch tích hợp, những thứ đóng vai trò bộ não và hệ thần kinh của nhiều vũ khí hiện đại, trong đó có tên lửa Iskander", cơ quan này cho hay.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định đây là một trong những nhà máy quốc phòng chủ chốt tại Bryansk, chuyên sản xuất linh kiện điện tử và các bộ phận tên lửa.

Video được công bố cho thấy loạt vụ nổ xảy ra tại một tòa nhà, khiến khói đen bốc lên cao. Bộ tổng tham mưu quân đội Ukraine khẳng định đòn đánh đã gây "thiệt hại nghiêm trọng" cho các xưởng sản xuất ở nhà máy Kremniy El.

Khoảnh khắc tên lửa Storm Shadow tập kích mục tiêu tại Bryansk, Nga hôm 10/3.

Aleksandr Bogomaz, tỉnh trưởng Bryansk, cáo buộc Ukraine thực hiện "cuộc tấn công có chủ đích nhằm vào dân thường" tại thành phố cùng tên, khiến 6 người thiệt mạng và ít nhất 37 người bị thương. Ông không nêu mục tiêu cụ thể bị nhắm tới.

Hãng tin RT của Nga dẫn lời các kênh truyền thông địa phương cho biết quân đội Ukraine đã nhắm mục tiêu vào hạ tầng dân sự tại thành phố Bryansk bằng tên lửa Storm Shadow. Một trong các quả đạn được cho là đánh trúng một nhà máy vi điện tử, trong lúc nhân viên đang thay ca và chuẩn bị rời đi.

Thành phố Bryansk có gần 400.000 cư dân và nằm cách biên giới với Ukraine khoảng 100 km.

Giới chức Ukraine chưa bình luận về cáo buộc tập kích gây thương vong cho dân thường.

Tên lửa Storm Shadow tại một nhà máy ở Stevenage, Anh, tháng 7/2025. Ảnh: AFP

Tên lửa hành trình Storm Shadow/SCALP-EG do Anh và Pháp hợp tác phát triển, có tốc độ tối đa 1.000 km/h, đạt tầm bắn 250-560 km tùy biến thể. Nó có thiết kế giảm độ phản xạ radar và sở hữu khả năng bay thấp nhằm né tránh radar phòng không, sử dụng hệ thống dẫn đường quán tính kết hợp định vị vệ tinh và khớp ảnh địa hình để tập kích chính xác mục tiêu.

Đầu đạn BROACH của Storm Shadow gồm liều nổ lõm sơ cấp để xuyên phá bê tông cốt thép và nền đất, mở đường cho đầu đạn nổ phá cỡ lớn lao vào bên trong và gây sát thương tối đa.

Anh và Pháp viện trợ lô Storm Shadow/SCALP-EG đầu tiên cho Ukraine vào tháng 5/2023. Quân đội Ukraine đã nhiều lần tuyên bố sử dụng loại vũ khí này để tập kích mục tiêu trên đất Nga và lãnh thổ do Moskva kiểm soát.

Phạm Giang (Theo AFP, Ukrainska Pravda, RT)