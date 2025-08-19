Truyền thông Ukraine công bố video hai đợt phóng tên lửa Flamingo tầm bay 3.000 km, trong đó một vụ được cho là nhắm vào lãnh thổ Nga.

Hãng tin Dzerkalo Tyzhnia của Ukraine ngày 18/8 công bố hai video cho thấy vụ phóng tên lửa hành trình nội địa Flamingo, một trong quá trình thử nghiệm và một được cho là "tập kích mục tiêu trên lãnh thổ Nga".

Hai video cho thấy tên lửa khai hỏa từ ray phóng gắn trên rơ-moóc, quả đạn nhanh chóng tăng độ cao trước khi chuyển sang trạng thái bay bằng và tách tầng đẩy sơ tốc. Video không có cảnh tên lửa trong hành trình và giai đoạn lao xuống mục tiêu.

Ukraine đăng video 'tập kích Nga' bằng tên lửa tầm bắn 3.000 km Hai vụ phóng tên lửa Flamingo trong các video công bố ngày 18/8. Video: Dzerkalo Tyzhnia

"Đầu đạn nặng 1.150 kg và tầm bắn hơn 3.000 km cho phép nó tập kích gần như mọi mục tiêu ở khoảng cách mà các vũ khí của Ukraine trước đây không thể tiếp cận, kể cả máy bay không người lái (UAV) tầm xa", Dzerkalo Tyzhnia cho biết, thêm rằng Flamingo còn có khả năng kháng nhiễu và triển khai nhanh chóng.

Truyền thông Ukraine nói rằng nhà sản xuất Fire Point đã tiến hành một số thử nghiệm thành công với dòng tên lửa này cách đây vài tháng và đưa vào sản xuất hàng loạt. "Tên lửa đã thực chiến được một thời gian, chứng minh hiệu quả cao và tập kích được mục tiêu trên lãnh thổ Nga. Fire Point đang mở rộng quy mô sản xuất", Dzerkalo Tyzhnia cho hay.

Thông tin về Flamingo lần đầu xuất hiện trong bài đăng trước đó cùng ngày của Efrem Lukatsky, nhiếp ảnh gia người Ukraine của hãng thông tấn AP. Nhà báo này cho biết quả đạn có tầm bắn 3.000 km và đăng ảnh nó nằm trong phân xưởng của công ty Fire Point ở địa điểm không được tiết lộ.

Hình ảnh cho thấy tên lửa màu xám, cánh chính nằm ở giữa thân và cánh đuôi dạng chữ X, động cơ nằm trên lưng và lệch về phía đuôi.

Giới chức Ukraine chưa tiết lộ chi tiết cụ thể về dòng Flamingo. Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal ngày 18/8 cho biết thông tin sẽ được công bố "vào thời điểm thích hợp".

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin nước này bị tên lửa nội địa mới của Ukraine tập kích.

Tên lửa Flamingo tại công xưởng của hãng Fire Point hôm 14/8. Ảnh: AP

Giới quan sát nhận định quả đạn có hình dáng rất giống tên lửa hành trình FP-5, được tập đoàn Milanion của Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) công bố tại triển lãm quốc phòng ở Abu Dhabi hồi tháng 2.

Tên lửa FP-5 có đầu đạn nặng một tấn, tầm bắn tối đa 3.000 km, khối lượng phóng 6 tấn, sải cánh 6 m, tốc độ tối đa 900 km/h, sử dụng hệ thống dẫn đường quán tính kết hợp định vị vệ tinh với khả năng kháng nhiễu. Ảnh phác thảo do UAE công bố cho thấy FP-5 cũng sử dụng xe bệ phóng như Flamingo.

Một số chuyên gia còn so sánh loại đạn này với bom bay V-1 của phát xít Đức và tên lửa hành trình MGM-13 Mace của Mỹ. Nó còn có một số điểm tương đồng về thiết kế với Tu-141 và Tu-143, hai dòng UAV trinh sát thời Liên Xô đã được Ukraine hoán cải thành vũ khí tự sát tầm xa.

"Tên lửa hành trình với tầm bay 3.000 km có thể đe dọa mọi mục tiêu ở miền trung Nga, trong đó có thủ đô Moskva và thành phố St. Petersburg. Nó thậm chí có thể vươn tới một phần Siberia", biên tập viên Thomas Newdick và Joseph Trevithick của chuyên trang quân sự Mỹ War Zone nhận định.

Phạm Giang (Theo War Zone, AP, Dzerkalo Tyzhnia)