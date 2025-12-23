Ukraine đăng video đặc tình 'phóng hỏa hai tiêm kích Su-30 Nga'

Tình báo Ukraine công bố video được cho là đặc tình xâm nhập căn cứ không quân Nga ở tỉnh Lipetsk và châm lửa, đốt hai tiêm kích Su-30.

Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (GUR) ngày 22/12 thông báo một tiêm kích Su-30 và một chiến đấu cơ Su-27 Nga đóng tại căn cứ không quân Lipetsk đã bị hư hại do hỏa hoạn vào đêm 20-21/12. Cơ quan này sau đó cải chính thông tin, cho biết hai phi cơ đều là Su-30.

"Đây là kết quả của chiến dịch do GUR chỉ đạo và được một thành viên thuộc phong trào kháng chiến chống Nga thực hiện. Mất hai tuần để lập kế hoạch. Nghiên cứu trước lộ trình tuần tra và lịch thay ca của lính gác giúp đặc vụ của chúng tôi xâm nhập cơ sở mà không bị phát hiện, tấn công hai chiến đấu cơ nằm trong nhà chứa rồi rút lui một cách an toàn", thông báo có đoạn.

Ukraine đăng video đặc vụ 'đột nhập sân bay, đốt hai tiêm kích Nga' Hình ảnh được cho là đặc vụ Ukraine phóng hỏa tiêm kích Su-30 Nga ở căn cứ Lipetsk trong video đăng ngày 22/12. Video: GUR

Video do GUR công bố cho thấy cảnh bên trong buồng lái tiêm kích và ngọn lửa bùng lên từ càng chính, sau đó lan đến cửa hút gió động cơ. Một phi cơ được lắp tên lửa đối không dưới cánh và có cánh mũi, cho thấy khả năng đây là chiến đấu cơ Su-30SM.

GUR cho biết hai máy bay bị phóng hỏa có tổng giá trị khoảng 100 triệu USD và "chúng đã bị vô hiệu hóa". Dù vậy, chưa thể xác định mức độ hư hại cụ thể của tiêm kích Nga dựa trên video được công bố.

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin.

Nằm cách biên giới Ukraine khoảng 320 km, căn cứ Lipetsk có vai trò rất quan trọng với không quân Nga. Đây là nơi đặt trung tâm huấn luyện chuyển loại cho phi công tiêm kích, có nhiệm vụ thẩm định các lô chiến đấu cơ mới và đào tạo phi công cách vận hành máy bay trong thực chiến, cũng như xây dựng chiến thuật tác chiến cho không quân.

Căn cứ Lipetsk là nơi đầu tiên tiếp nhận tiêm kích tàng hình Su-57 sản xuất hàng loạt để huấn luyện phi công.

Dàn máy bay tại căn cứ Lipetsk hồi tháng 5. Ảnh: Google Earth

Sự việc không phải lần đầu tiên cơ sở quân sự Nga bị đặc tình Ukraine xâm nhập và phá hoại.

Tháng 10/2022, đặc vụ Ukraine xâm nhập căn cứ Ostrov tại tỉnh Pskov và gài thuốc nổ lên các trực thăng tấn công, được cho là phá hủy hai máy bay Ka-52 và một chiếc Mi-28N. Tháng 5/2023, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) xác nhận đã xảy ra vụ tấn công phá hoại nhằm vào một phi cơ tại nhà máy sản xuất ở Siberia, dường như là phóng hỏa.

Tuy nhiên, một số vụ phóng hỏa cũng được xác định là không gây thiệt hại nặng, hoặc nhằm vào các máy bay đã bị Nga loại biên và nằm đất từ lâu.

Phạm Giang (Theo War Zone, Kyiv Post)