Ukraine công bố ảnh vệ tinh nhà máy UAV Nga trúng đòn tập kích

Ukraine công bố ảnh vệ tinh cho thấy các phân xưởng UAV tại nhà máy Atlant Aero ở Nga bị hư hại trong đòn tập kích tầm xa của Kiev hồi đầu tuần.

"Một số xưởng sản xuất tại nhà máy Atlant Aero được xác nhận đã bị phá hủy", hải quân Ukraine ngày 16/1 tuyên bố, đề cập kết quả cuộc tập kích trước đó vài ngày.

Ảnh vệ tinh do lực lượng này đăng kèm cho thấy khu nhà ở góc dưới bên phải đã hứng thiệt hại nghiêm trọng, trong đó một phần bị cháy rụi. Hai phân xưởng gần đó cũng bị hư hại một phần.

AMK Mapping, tài khoản X chuyên theo dõi dữ liệu tình báo nguồn mở về chiến sự Ukraine, nhận định thiệt hại chủ yếu tập trung ở các xưởng chế tạo máy bay không người lái (UAV) tại nhà máy.

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin.

Ảnh vệ tinh chụp nhà máy Atlant Aero trước và sau cuộc tập kích của Ukraine trong video hải quân nước này công bố hôm 16/1. Ảnh chụp màn hình

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) hôm 13/1 cho biết đã phối hợp cùng với hải quân nước này tiến hành cuộc tập kích trong đêm nhằm vào nhà máy Atlant Aero tại thành phố Taganrog thuộc Nga, gây ra "các vụ nổ lớn và hỏa hoạn".

Kiev không đề cập vũ khí sử dụng, song AMK Mapping cho rằng lực lượng Ukraine đã phóng ít nhất một tên lửa hành trình Neptune và có khả năng là cả UAV tự sát.

Theo SBU, Atlant Aero là cơ sở chuyên sản xuất UAV giá rẻ Molniya và linh kiện cho UAV Orion, cũng như thiết bị tác chiến điện tử và bộ phận liên quan.

Molniya là UAV tự sát cánh bằng ứng dụng hệ thống điều khiển của thiết bị bay không người lái góc nhìn thứ nhất (drone FPV).

Có tầm bay xa hơn và mang được tải trọng lớn hơn so với drone FPV thông thường, UAV Molniya đã chứng minh được hiệu quả cao trong nhiệm vụ tập kích các tuyến hậu cần và vị trí phòng thủ kiên cố. Nga đã đẩy mạnh sử dụng mẫu UAV này trong năm 2025.

Xác UAV Molniya bị hạ gần tiền tuyến ở tỉnh Dnipropetrovsk hồi tháng 2/2025. Ảnh: Reuters

Taganrog là thành phố cảng quan trọng nằm ở tỉnh Rostov, cách khu vực do Nga kiểm soát tại tỉnh Donetsk hơn 40 km. Trong hơn một năm qua, các cơ sở sản xuất của Nga, kể cả những mục tiêu nằm cách xa tiền tuyến, đang ngày càng bị Ukraine tập kích nhiều hơn, trong bối cảnh nước này liên tục cải thiện năng lực tấn công tầm xa.

Kiev năm ngoái công bố tên lửa hành trình nội địa Flamingo, được quảng bá là có tầm bay 3.000 km và mang đầu đạn nặng 1.150 kg. Ukraine cũng đã giới thiệu phiên bản tăng tầm của tên lửa Neptune với tầm bắn 1.000 km, gấp hơn ba lần mẫu gốc.

