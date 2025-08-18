Ukraine có thể đã bắt đầu sản xuất tên lửa tầm bắn 3.000 km

Truyền thông Ukraine nói nước này đã bắt đầu sản xuất loạt tên lửa hành trình Flamingo, dường như đủ sức vươn tới phần lớn căn cứ không quân Nga.

"Tên lửa Flamingo có tầm bắn 3.000 km tại công xưởng của Fire Point, một trong những công ty quốc phòng nội địa hàng đầu, ở địa điểm không được tiết lộ. Nó đã được sản xuất hàng loạt", Efrem Lukatsky, nhiếp ảnh gia người Ukraine của hãng thông tấn AP, đăng bài viết trên mạng xã hội hôm 17/8.

Bức ảnh kèm theo cho thấy tên lửa màu xám, cánh chính nằm ở giữa thân và cánh đuôi dạng chữ X, động cơ nằm trên lưng và lệch về phía đuôi. Quả đạn được cố định trên bệ phóng gắn liền với xe rơ-moóc. Lukatsky cho biết tài liệu đầy đủ về tên lửa Flamingo sẽ sớm được công bố.

Giới chức Ukraine chưa đưa ra bình luận.

Tên lửa được cho là dòng Flamingo của Ukraine tại công xưởng của hãng Fire Point hôm 14/8. Ảnh: AP

Hãng thông tấn RBC Ukraine nhận định quả đạn có hình dáng giống tên lửa hành trình FP-5, được tập đoàn Milanion của Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) công bố tại triển lãm quốc phòng ở Abu Dhabi hồi tháng 2.

Tên lửa FP-5 có đầu đạn nặng một tấn, tầm bắn tối đa 3.000 km, khối lượng phóng 6 tấn, sải cánh 6 m, tốc độ tối đa 900 km/h, sử dụng hệ thống dẫn đường quán tính kết hợp định vị vệ tinh với khả năng kháng nhiễu.

Chuyên gia H. I. Sutton của Viện Hải quân Mỹ nhận định dòng Flamingo sẽ sở hữu uy lực vượt trội so với các tên lửa đã được công khai của Ukraine, giúp nước này vươn tới những mục tiêu ngoài tầm bắn của hàng loạt vũ khí có trong biên chế.

"Nó có thể tập kích 70 trong tổng số 90 căn cứ không quân Nga, cũng như toàn bộ nhà xưởng sản xuất thiết bị bay không người lái (drone) và tên lửa chủ chốt", Ukraine Battle Map, tài khoản X chuyên đưa tin về chiến sự Ukraine, cho hay.

Mô hình tên lửa FP-5 tại triển lãm IDEX 2025 hồi tháng 2. Ảnh: Army Recognition

Phát triển và sản xuất vũ khí tầm xa nội địa được Ukraine coi là yếu tố quan trọng trong chiến lược phòng thủ, giữa lúc Nga đang tăng cường tấn công và viện trợ quân sự từ phương Tây bị hạn chế.

Tổng thống Volodymyr Zelensky tháng 10/2024 tuyên bố Ukraine đã chế tạo được 100 tên lửa kể từ đầu năm. Hồi tháng 4, cho biết hơn 40% vũ khí của lực lượng Ukraine ở tiền tuyến, trong đó có khoảng 95% tổng số drone, được sản xuất ở trong nước.

Truyền thông Ukraine hồi tháng 6 thông báo dự án tên lửa đạn đạo chiến thuật Sapsan đã hoàn tất thử nghiệm trong điều kiện chiến đấu và đang trong quá trình sản xuất hàng loạt. Bộ Quốc phòng Nga hôm 14/8 cho biết đã đánh trúng hàng loạt nhà máy tên lửa và cơ sở công nghiệp quốc phòng Ukraine trong tháng 7, chặn đứng chương trình tên lửa Sapsan.

Phạm Giang (Theo Kyiv Independent, AP, RBC Ukraine)