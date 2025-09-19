Ukraine chăng dây, làm ngập đường ống để ngăn lính Nga xâm nhập

Quân đội Ukraine đặt chướng ngại vật, làm ngập một số đường ống ngầm nhằm ngăn lính Nga dùng chúng để tập hậu.

Tờ Business Insider hôm 17/9 dẫn lời Yury Fedorenko, chỉ huy thuộc Trung đoàn Thiết bị không người lái Độc lập số 429 Ukraine, cho biết họ đã phá hủy tuyến đường ống mà lính Nga từng sử dụng để xâm nhập thành phố chiến lược Kupyansk ở tỉnh Kharkov.

"Chúng tôi nhắm vào đoạn đường ống gần sông Oskol, khiến nó bị ngập. Điều này tất nhiên không thể ngăn đối phương khôi phục đường ống, song chúng tôi đang theo dõi khu vực này rất chặt chẽ", Fedorenko nói.

Các trang tin có liên hệ với quân đội Ukraine sau đó đăng video cho thấy binh sĩ nước này đặt dây thép gai và chướng ngại vật trong một đường ống để ngăn lính Nga đi qua, song không công bố vị trí cụ thể. Một số đoạn đường ống dường như còn bị cài mìn.

Ukraine chăng dây thép gai, làm ngập đường ống ngầm ngăn lính Nga xâm nhập Dây thép gai được binh sĩ Ukraine rải trong đường ống hồi đầu tuần. Video: X/Breaking UA News

Các biện pháp được tiến hành sau khi DeepState, nhóm phân tích tình báo có liên hệ với Bộ Quốc phòng Ukraine, cho biết lực lượng Nga đã sử dụng đường ống khí đốt để vượt sông Oskol và tiếp cận thành phố Kupyansk, thiết lập tuyến hậu cần và lập trung tâm điều khiển thiết bị bay không người lái (drone) gần đô thị này.

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine hôm 15/9 thừa nhận binh sĩ Nga đã dùng tuyến ống ngầm gần Kupyansk để xâm nhập thành phố. Cơ quan này sau đó khẳng định 3 trong số 4 tuyến ống đã bị hư hại và ngập nước, hệ thống còn lại nằm dưới sự kiểm soát của các đơn vị Ukraine.

Giới chuyên gia quân sự nhận định đây là lần thứ ba quân đội Nga áp dụng chiến thuật luồn qua ống dẫn nước hoặc khí đốt để xâm nhập vào sau phòng tuyến của Ukraine. Chiến thuật này đặt ra thách thức ngày càng tăng cho nỗ lực bám trụ tại các thành trì của quân đội Ukraine.

Đặc nhiệm Nga hồi tháng 3 từng luồn qua ống dẫn khí đốt để tập hậu các đơn vị Ukraine tại Sudzha, thị trấn lớn nhất mà Kiev kiểm soát trong chiến dịch tấn công tỉnh Kursk, và tạo điều kiện để Moskva giải phóng khu vực này.

Cục diện chiến trường tại Kupyansk tính đến ngày 14/9. Đồ họa: ISW

Các quân nhân Nga đầu năm 2024 cũng rút cạn ống dẫn nước để xâm nhập thành trì Avdeevka ở tỉnh Donetsk. Chiến thuật này góp phần khiến quân đội Ukraine phải rút quân khỏi Avdeevka ngày 17/2/2024 "để bảo toàn tính mạng binh sĩ".

Kupyansk là thành phố chiến lược về giao thông, kết nối mạng lưới đường sắt và đường bộ ở đông bắc Ukraine, nằm trong tuyến phòng thủ chủ chốt của Ukraine tại tỉnh Kharkov. Nga từng giành được Kupyansk trong giai đoạn đầu xung đột, song bị Ukraine đánh bật khỏi đây trong cuộc phản công chớp nhoáng cuối năm 2022.

Truyền thông Nga nhận định chiếm được Kupyansk sẽ giúp quân đội nước này tiến sâu hơn về phía tây. Hồi cuối tháng 8, Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov cho biết cánh quân Tây đã gần như phong tỏa hoàn toàn thành phố Kupyansk.

Nguyễn Tiến (Theo Business Insider, AP, AFP)