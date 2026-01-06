Ngoại trưởng Ukraine nói rằng Nga tấn công nhà máy thuộc sở hữu của công ty Mỹ Bunge ở thành phố Dnipro, khiến dầu tràn ra đường.

"Đòn tập kích khoanh vùng của Nga đã làm hư hại một cơ sở sản xuất dầu hướng dương dân sự, do công ty Bunge nổi tiếng của Mỹ sở hữu tại thành phố Dnipro. Đây không phải cuộc tấn công nhầm, mà là hành động có chủ đích, do Nga đã nhiều lần tập kích địa điểm này", Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cho biết hôm 5/1.

Ngoại trưởng Sybiha cáo buộc Nga đang nhắm đến các doanh nghiệp Mỹ tại Ukraine một cách có hệ thống. Ông đề cập các cuộc tập kích do Moskva tiến hành trong năm 2024, gây tổn thất cho văn phòng của tập đoàn Boeing tại Kiev, một nhà sản xuất thiết bị điện tử lớn do Mỹ sở hữu ở tỉnh Zakarpattia và những cơ sở khác.

Ukraine cáo buộc Nga tập kích nhà máy Mỹ Hiện trường sau vụ tập kích vào nhà máy của Bunge ở Dnipro hôm 5/1. Video: X/andrii_sybiha

"Kể từ đầu xung đột, khoảng một nửa thành viên Phòng Thương mại Mỹ ở Ukraine đã phải chứng kiến cơ sở của mình bị hư hại hoặc phá hủy dưới những mức độ khác nhau", ông Sybiha nói.

Trưởng Dnipro Borys Filatov cùng ngày thông báo đòn tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Nga đã khiến 300 tấn dầu hướng dương tràn ra đường, khiến giới chức phải phủ cát và vật liệu thấm hút. Giao thông tại một tuyến đường lớn dự kiến bị gián đoạn trong 2-3 ngày.

Đài truyền hình Ukraine Suspilne cho biết đòn đánh còn làm vỡ kính cửa sổ tại một ký túc xá gần đó. Lực lượng cứu hộ đang làm việc tại hiện trường để khắc phục thiệt hại.

Phát ngôn viên Bunge Christi Dixon cho biết công ty đang đánh giá thiệt hại ở nhà máy tại Dnipro, cũng như làm việc với giới chức địa phương để giảm thiểu tác động. Bà nói không có ai bị thương sau vụ tấn công, công ty đang tập trung bảo đảm an toàn cho nhân viên và khôi phục hoạt động tại nhà máy.

Bunge là công ty kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và thực phẩm, đặt trụ sở ở bang Missouri của Mỹ. Đây cũng là nhà sản xuất dầu hướng dương mang thương hiệu Oleyna tại Ukraine, trong đó nhà máy ở Dnipro là cơ sở chế biến hạt hướng dương khép kín, thực hiện các công đoạn từ ép dầu, tinh luyện đến đóng chai.

Dấu vết hư hại tại nhà máy của Bunge ở Dnipro sau cuộc tập kích hôm 5/1. Ảnh: Kyiv Post

Bộ Tư lệnh không quân Ukraine ngày 5/1 cho biết Nga đã sử dụng 9 tên lửa đạn đạo Iskander-M và đạn phòng không S-300 hoán cải, cùng 165 máy bay không người lái (UAV) các loại để tập kích nước này trong đêm.

"Lực lượng phòng không đã bắn hạ 137 UAV ở khu vực phía bắc, phía đông và miền trung. Tên lửa và 26 UAV đánh trúng 10 địa điểm, mảnh vỡ rơi xuống 9 khu vực", cơ quan này cho hay, nhưng không nêu chi tiết.

Dữ liệu tình báo nguồn mở cho thấy mục tiêu chính của đợt tấn công là thủ đô Kiev, thành phố Chernihiv và Kharkov, trong khi rất ít UAV Nga hướng tới Dnipro.

Trong thông báo ngày 5/1, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã tập kích các doanh nghiệp quốc phòng Ukraine, xưởng sản xuất và lắp ráp UAV tầm xa, trung tâm huấn luyện phi công UAV và những điểm triển khai lực lượng của đối phương.

Nga và Ukraine gần đây tăng cường tập kích hạ tầng năng lượng, cơ sở trọng yếu của nhau trong lúc chưa đạt tiến triển trong đàm phán hòa bình. Hai nước nhiều lần cáo buộc bên kia tấn công mục tiêu dân sự, đồng thời tuyên bố chỉ nhằm vào mục tiêu quân sự hoặc cơ sở phục vụ hoạt động quốc phòng của đối phương.

Phạm Giang (Theo Reuters, Kyiv Post)